فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي

رفح/PNN- من المقرر ان تفتح السلطات المصرية، اليوم الاحد، معبر رفح البري لليوم الثاني في كلا الاتجاهين ،لمغادرة الطلاب والتنسيقات والحالات الإنسانية .

وقالت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة ان عدد المسافرين الذين غادروا القطاع بالأمس في اليوم الأول لفتحة بلغ 457 مسافرًا فقط على متن أربع حافلات، منها حافلتان تُقل مسافرين يحملون تنسيقاتٍ مصرية، وأخرى من حملة الجوازات المصرية والأخيرة لكشوف وزارة الداخلية في غزة.

ويشار الى ان المسافرون الذين غادروا القطاع اشتكوا من عمليات التفتيش الدقيقة والانتظار لساعاتٍ طويلة، على الحواجز ونقاط التفتيش والكمائن المصرية، في طريق عودتهم إلى غزة.