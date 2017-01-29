د. مجدلاني تصريحات الامين العام للأمم المتحدة تجاوز سياسي خطير وانحياز لقوة الاحتلال

رام الله/PNN- اعتبر الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. احمد مجدلاني تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس،في سياق مقابلة مع “صوت اسرائيل” باللغة العبرية، والتي يزعم فيها “يهودية الهيكل” في القدس،بأنها تجاوز سياسي خطير،وضرب لمصداقية الامم المتحدة كهيئة اممية ، وانحياز لقوة الاحتلال التي من المفترض أن تكون مع الشعوب المحتلة.

وتابع د. مجدلاني خلال اجتماع لقيادة ساحة الضفة الغربية ، اليوم الاحد ، بمكتب الجبهة المركزي بمدينة رام الله بحضور اعضاء المكتب السياسي للجبهة محمد العطاونة ،وحكم طالب ، وفضل طهبوب ،على الامين العام للأمم المتحدة توضيح موقفه من هذه التصريحات التي تشكل ضربة للجهود الدولية، وتعطي للاحتلال الضوء الاخضر بمزيد من الاجراءات ضد مدينة القدس .

وأضاف يبدو أن الامين العام للأمم المتحدة تنقصه الثقافة والإطلاع في مجال اختصاصه فنذكره بقرار اليونسكو اعتبار المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف موقع إسلامي مقدس ومخصص للعبادة.

وأوضح د.مجدلاني على الامم المتحدة القيام بواجباتها الاخلاقية والقانونية تجاه شعب ما زال تحت الاحتلال، وأن تقدم المبادرات الداعمة لحل القضية الفلسطينية وأن التهرب من تحمل مسؤولياتها يجعلها هيئة اممية غير ذات جدوى بل تشكل عبئا على المجتمع الدولي .

هذا وناقش الاجتماع اخر المستجدات السياسية والتنظيمية، والعمل على وضع خطة عملية للنهوض بالأوضاع التنظيمية في كافة محافظات الوطن .