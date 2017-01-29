وكيل وزارة التربية يؤكد بذل جهود بتوفير كتب المنهاج الدراسي للفصل الثاني

رام الله/PNN- أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. بصري صالح، اليوم الاحد، ان الوزارة بذلت جهودا لتوفير كل كتب المنهاج الدراسي لجميع المدارس في مختلف المحافظات وسيتم توزيعها اليوم على الطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2016/ 2017.

وقال صالح في حديث “لصوت فلسطين” صباح اليوم ان الوزارة ايضا وزعت جميع الكتب بالمجان على المدارس الحكومية والخاصة في مدينة القدس مشيرا الى ان هناك خطة دعم تنفذها الوزارة للمدارس في القدس والتي قد تتعرض لهجمات اسرائيلية من خلال فرض المنهاج الاسرائيلي فيها .