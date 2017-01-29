ابو زنيد: شرطة المرور تسجل 67 حادثاً خلال الايام الثلاثة الماضية

رام الله/PNN- أعلن مدير شرطة المرور في الضفة العقيد زنيد ابو زنيد في حديث لصوت فلسطين، صباح اليوم الاحد، ان الشرطة سجلت سبعة وستين حادثا مروريا خلال الايام الثلاثة الماضية مشيرا الى انها قليلة نسبيا مقارنة بالمعدل العام.

من جهته اكد مدير الاعلام في الدفاع المدني نائل العزة في حديث لصوت فلسطين ان طواقم الدفاع المدني تعاملت مع مئة حادث خلال المنخفض الجوي الذي بدأ الجمعة الماضي حيث اصيب سبعة مواطنين بجروح ما بين متوسطة وطفيفة.

وفي قطاع غزة افاد مراسل صوت فلسطين ان طواقم الدفاع المدني تعاملت مع واحد وخمسين حادثا اسفر عن اضرار مادية وعدد من الاصابات في صفوف المواطنين.