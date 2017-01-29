الوطني يستهل مشواره بغرب اسيا لكرة السلة بلقاء البطل

عمان/PNN- جدي الجعفري – يستهل منتخب فلسطين لكرة السلة، يوم الاحد، مشواره في افتتاح بطولة غرب آسيا بالأردن امام بطل النسخة الماضية إيران.

ويخوض الوطني مباراته الأولى عند الساعة الثالثة عصرا في صالة الفحيص غرب عمان، وتأتي مشاركة الوطني عقب ختام معسكرين تدريبيين بفلسطين والأردن استمرا لأكثر من أربعة أسابيع.

وتستمر بطولة غرب آسيا حتى الخميس المقبل، وتشارك فيها ستة منتخبات، وهي: ايران، لبنان، الاردن، سوريا، والعراق وفلسطين، وتتأهل خمسة منها إلى بطولة أمم آسيا في لبنان التي ستجري من 17-27 أغسطس آب المقبل.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الاجنبي جيم جاهزية اللاعبين للبطولة خلال اجتماع عقده مع المنتخب يوم السبت، اثنى فيه على التزام الجميع في المعسكرين الامر الذي يؤكد على اصرارهم لاثبات حضورهم بكل قوة خلال البطولة.

وحث الجهاز الفني اللاعبين على ضرورة تطبيق كافة الخطط التي رسمها المدرب، وبذل كل جهد وطاقة وروح قتالية في ارض الملعب.

وركز الجهاز الفني خلال الاجتماع على الناحيتين النفسية والتكتيكية للاعبين وضرورة اللعب الجماعي، وتطرق الى بعض الاخطاء التي واجهها الفريق خلال مباراته الودية امام ارثوذكسي عمان والتي انتهت لمصلحة الوطني بالنتيجة 65-61.

من جانبه لاعب المنتخب احمد يونس استعداد المنتخب للبطولة املا من الله التوفيق وتحقيق الانجازات التي تليق باسم الوطن.

طينة: عيوننا إلى أمم آسيا

اشاد رئيس البعثة عزيز طينة بالالتزام والانضباط عند اللاعبين في المعسكر الوطني، داعيا اللاعبين لبذل كل جهد ممكن من اجل حفر اسم فلسطين بحروف من ذهب مرة اخرى في بطولة غرب اسيا والتأهل لامم اسيا كما جرى العام الماضي في الصين.

واكد طينة على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهازين الفني والاداري للمنتخب من اجل تقديم مستويات متقدمة، لافتا انه ليس مستحيلا على فلسطين ان تنافس على مستوى القارة الاسيوية حيث سبق وهزمت منتخبات كبار امثال الفلبين وحققت المركز العاشر اسيويا.

وقال طينة: رغم تأخر الاستعدادات الا ان ثقتنا باللاعبين كبيرة وهم على قدر كاف من المسؤولية، اضافة الى ثقة الاتحاد بالجهاز الفني.

وقال للاعبين: كونوا رجالا في الملعب فهناك الملايين ينتظرون اخباركم السارة، ومتلهفون لسماع نتائجكم الطيبة.

اللاعبون بصحة جيدة

وأكد المرافق الطبي للمنتخب محمود عبد القادر جاهزية اللاعبين من الناحية الصحية للبطولة. وقال: ان كافة اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة رغم التدريبات المكثفة ولا توجد أي اصابات تذكر.

الزائر الابيض يمنع تدريب الوطني

وأضطر الجهاز الفني لالغاء التدريب الصباحي للمنتخب رغم جاهزية اللاعبين نتيجة كثافة الثلوج التي هطلت على العاصمة الاردنية عمان.

وتضرب المنطقة موجة قطبية ادت لتساقط الثلوج على عمان والمناطق المحيطة بها والحرارة منخفضة جدا.

تشكيلة الوطني

وتشارك الوطني بمباراته الاولى بتشكيلة تضم: سليم سكاكيني، ابراهيم حنا حبش، تامر حبش، جمال ابو شمالة، قصي العناني، امين سلمان، طارق التميمي، احمد يونس، وسيم مسك، “مايك” نانلي، اينار عودة، فيما يتوقع ان يلتحق بالوطني احمد هارون يوم الاثنين المقبل قادما من كندا حيث تأخر بسبب الدراسة.

ويقود الوطني المدرب الامريكي جيم ، ويساعده ابراهيم حبش ونادر مرتا.

ايران يصل عمان

وكان منتخب ايران وصل عمان ظهر السبت، قادما من العاصمة طهران.

وذكرت وكالة مهر للأنباء ان المنتخب الوطني الايراني لكرة السلة يتكون من 12 لاعبا وهم : اوشين ساهاكيان، روزبه ارغوان، اصغر كاردوست، عرفان نساج بور، بهنام يخجالي، محمد جمشيدي، محمد ترابي، وحيد دليرزهان، ارسلان كاظمي، سجاد مشايخي، احسان صمدي ومحمدحسين جعفري.

ويشرف على تدريب المنتخب محمد عابديني ، ويرأس البعثة محمد رضا مشحون رئيس الاتحاد الايراني لكرة السلة.

وسيكون جدول مباريات الوطني كالتالي:

الاحد

29 – 1 فلسطين × ايران 3:00

العراق × لبنان 5:00

سوريا × الاردن 7:00

الاثنين

30 – 1

ايران × سوريا 3:00

لبنان × فلسطين 5:00

الاردن × العراق 7:00

الثلاثاء

31 – 1 العراق × سوريا 3:00

لبنان × ايران 5:00

فلسطين × الاردن 7:00

الاربعاء

1 – 2 ايران × العراق 3:00

الاردن × لبنان 5:00

سوريا × فلسطين 7:00

الخميس

2 – 2 فلسطين × العراق 3:00

لبنان × سوريا 5:00

الاردن × ايران 7:0