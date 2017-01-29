معاريف: موافقة رسمية على نشر تقرير مراقب الدولة عن حرب غزة

بيت لحم/PNN- قررت اللجنة الفرعية من لجنة مراقبة الدولة في إسرائيل بشكل رسمي، اليوم الاحد، نشر تقرير مراقب الدولة عن حرب غزة عام 2014.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية أنه وبالإجماع تقرر اليوم الأحد نشر تقرير مراقب الدولة المتعلق بأداء المجلس الوزراي المصغر لشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” قبل وخلال الحرب.

وكانت اللجنة قد قررت الأسبوع الماضي تأجيل قرارها بشأن هذا النشر لأسباب أمنية.

يشار إلى أن التقرير حمل انتقادات واسعة لنتنياهو ووزير جيشه موشيه يعالون خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، فيما هاجمت أحزاب إسرائيلية ونواب وأعضاء في الكنيست الفشل الذريع لكلاهما وعدم معرفة التعامل مع أنفاق المقاومة.