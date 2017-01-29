تربية الخليل تشارك في الاجتماع التحضيري لعقد “المؤتمر البيئي الثاني”

الخليل/PNN- شاركت مديرية التربية والتعليم في الخليل في الاجتماع التحضيري لعقد المؤتمر البيئي الثاني لطلبة المدارس ، والذي تنظمه جامعة الخليل بالتعاون مع مديريات الخليل ، وشمال الخليل، ويطا ، وجنوب الخليل، وذلك بتعليمات من مدير التربية والتعليم في الخليل الأستاذ عاطف الجمل.

ويرمي هذا المؤتمر إلى زيادة وعي الطلبة حول البيئة الطبيعية في مدينة الخليل، و كيفية الاهتمام بها، واستخدام مواردها بالشكل الأمثل.

وشارك في الاجتماع عميد كلية الزراعة د.عايد سلامة، وممثلين من الكلية، ومن مديرية التربية والتعليم في الخليل كل من رئيس قسم الصحة المدرسية محمد أبو إذريع ، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام سارة زلوم ، ومنسقة الصحة المدرسية سهير عيدة ، والمتطوع والناشط البيئي أسامة الجعبة، وممثلين من مديريات شمال الخليل ، وجنوب الخليل ، ويطا.

وتم الاتفاق على محاور المؤتمر الذي يستهدف طلبة الصفوف من السابع وحتى التاسع الأساسي، وتمت مناقشة العديد من الجوانب الفنية والإدارية.

ومن الجدير ذكره أن التحضير للمؤتمر سيبدأ مع مطلع الفصل الدراسي الثاني ، وسيقد في نيسان المقبل.