مدير تربية جنين يفتتح الفصل الدراسي الثاني من مدرسة بنات الزهراء الثانوية

جنين/PNN- افتتح مدير التربية والتعليم أ. طارق علاونة صباح اليوم الفصل الدراسي الثاني من مدرسة بنات الزهراء الثانوية، حيث شاركه في ذلك النائب الإداري محمد الأزهري ورؤساء الأقسام في المديرية.

حضر مدير التربية فعاليات الطابور الصباحي ، وقام بإلقاء كلمة أمام الطالبات والمعلمات تمنى فيها التوفيق للطالبات في تحصيلهن العلمي وأن يعم الأمن والرخاء في أجواء المحافظة ليبدع طلبتنا في مسيرتهم التعليمية ويتبوؤا أفضل المراكز بالجد والاجتهاد شاكراً الهيئات التدريسية في المدرسة خاصةً وفي مدارس المديرية عامةً على حمل الأمانة وتأديتها بكل إخلاص وتفاني.

وأكد علاونة على أن العام الدراسي الحالي شهد إنجازات متتالية على مستوى وطنيٍّ ودوليّ آملاً أن يكون لمديرية جنين نصيب وافر من تلك الإنجازات بفضل جهود وتفاني طواقمها التربوية، واجتهاد وتميز طلبتها مما يسهم في تعزيز الرؤية والرسالة التربوية في تحقيق التعليم النوعي في المدارس .

كما هنّأ مدير التربية مديرة مدرسة بنات الزهراء الثانوية دجلة القاروط على عودتها للدوام سالمة معافاة بعد العملية الجراحية والوضع الصحي الذي مرت به، ناقلاً لها تحيات معالي وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم وعطوفة الوكيل د. بصري صالح متمنين لها التوفيق في عملها.