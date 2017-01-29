الحمد الله يجتمع بقادة المؤسسة الأمنية ويطلع على أخر التطورات

رام الله/PNN- ترأس رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، اجتماعا لقادة ومدراء العمليات في المؤسسة الأمنية، لبحث أخر التطورات الأمنية في مختلف المحافظات.

وأكد رئيس الوزراء على أن جهود المؤسسة الأمنية أثمرت على مدار السنوات السابقة وحتى الآن في تحقيق الاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي، وفي خفض نسبة الجريمة والفلتان الأمني، وتسليم عدد كبير من المطلوبين للعدالة، مشددا على أن العمل على حفظ الأمن وحماية المواطنين مستدام على مستوى كافة المحافظات.

من جهتهم، استعرض مدراء المؤسسة الأمنية أخر التقارير الميدانية، والجهود الأمنية المستمرة في حفظ المواطنين وممتلكاتهم، وفرض النظام العام.