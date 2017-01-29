الشرطة تتلف جسما مشبوها عثر عليها بمحيط المستشفى الأهلي بالخليل

الخليل/PNN- أتلفت الشرطة، اليوم الاحد، جسما مشبوها عثر عليه خلال حفريات تمت بمحيط المستشفى الأهلي في مدينة الخليل.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه: ” بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة مفاده العثور على جسم مشبوه خلال الحفريات التي تتم بالقرب من المستشفى الأهلي في مدينة الخليل , على الفور تحركت للمكان وحدة هندسة المتفجرات معاينة هذا الجسم وللتعامل معه”.

وأضاف البيان بأنه ولدى وصول وحدة هندسة المتفجرات إلى المكان سارعت على الفور بمعاينة الجسم وتبين بانه عبارة عن قذيفة مدفعية قديمة انجليزية الصنع من عيار 105 ملم , بناء على ذلك قامت الشرطة بتأمين محيط المكان وإبعاد العمال والتعامل مع القذيفة ونقلها بعيداً وإتلافها بشكل آمن.

ودعا البيان كافة المواطنين إلى الحذر الشديد وعدم لمس أو الاقتراب من أي جسم مشبوه يتم العثور عليها , وإبلاغ الشرطة فوراً عبر الرقم 100 حال العثور على أي جسم مشبوه ليتسنى للطواقم المختصة التعامل معه.