الخارجية: اسرائيل تستغل غياب الموقف الامريكي لتدمير حل الدولتين وتنفيذ مشروعها الاستعماري

رام الله/PNN- فور تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض، سارعت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى الكشف عن مشروع اليمين الحاكم من الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، والافصاح بعنجهية عن حقيقة المواقف الاسرائيلية تجاهه دون لبس او خداع او تضليل، ولسان حالها يقول انها لم تعد بحاجة الى الاقنعة السابقة لاخفاء تلك المواقف المعادية للسلام، والرافضة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة الى جانب دولة اسرائيل على اساس حل الدولتين، والعاملة على افشال اي جهد دولي لاحياء عملية مفاوضات جدية وذات معنى. يجسد أركان الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل وأذرع الحكومة الاسرائيلية ومؤسساتها واجهزتها هذا الافصاح الاستفزازي، ليس فقط من خلال التصريحات والمواقف المعلنة، وانما أيضاً من خلال تصعيد العدوان الميداني الاحتلالي الغاشم ضد الوجود الفلسطيني وأرض وطنه وممتلكاته ومقدساته، ومن خلال تصعيد التدمير الممنهج لحل الدولتين على الأرض. ففي بداية الجلسة الاسبوعية للحكومة الاسرائيلية التي عقدت هذا اليوم قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: (يجب ان تنقل السفارة الامريكية الى القدس) مضيفاً (موقف اسرائيل يقضي بنقل السفارة الامريكية وباقي السفارات الى القدس)، كما اورد الاعلام العبري بالامس أن نتنياهو قد اعطى تعليماته لرئيس الائتلاف الحاكم في اسرائيل لتسريع موافقة الكنيست لاقرار قانون تشريع الاستيطان، هذا في وقت أطلقت فيه الحكومة الاسرائيلية حملة استيطانية مسعورة وواسعة النطاق في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة وفي القدس خاصة، بشكل ترافق مع تصاعد الحراك السياسي الاسرائيلي والدعوات العلنية لضم اجزاء واسعة من الضفة المحتلة خاصة في القدس والأغوار وغيرهما، هذا بالاضافة لاطلاق يد الميليشيات العسكرية والاستيطانية الاسرائيلية لتواصل تنكيلها واعداماتها الميدانية بحق الشبان والفتية الفلسطينيين والتي أدت الى استشهاد العشرات منهم دون ان يشكلوا أي خطر حقيقي على جنود الاحتلال، والتي كان آخرها اعدام الشهيد الفتى محمد محمود خليفة من مخيم جنين فجر هذا اليوم.

وأدانت الخارجية بأشد العبارات الممارسات والمواقف الاسرائيلية الاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني، فانها تؤكد ان حكومة نتنياهو تستغل بشكل بشع انشغالات الادارة الامريكية الجديدة في ترتيب اوضاعها واوراقها مع بداية ممارستها لاعمالها، وتتخذ منها غطاء سياسية لتمرير تلك المواقف والمخططات الاسرائيلية الاحتلالية، خاصة في ظل غياب ردود فعل امريكية رسمية تجاه الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وارادة السلام الدولية، كما حدث في رفض الناطق الرسمي للبيت الابيض التعليق على قضية الاستيطان، حيث اعتبرت الحكومة الاسرائيلية هذا الرفض بمثابة اشارات تشجيع لها تلقفتها وتعمل على أساسها. وعليه، تطالب الوزارة الامم المتحدة والمجتمع الدولي والادارة الامريكية الجديدة بسرعة التحرك لانقاذ حل الدولتين، ووضع حد لعمليات التخريب الاسرائيلية والتدمير الاحتلالي لفرص تحقيق الحل السياسي التفاوضي للصراع.