السفير ابو جيش: وزراء خارجية افريقيا يطالبون دول العالم عدم نقل سفاراتهم الممثلة لدى اسرائيل للقدس 

رام الله/PNN- شارك المندوب الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الاتحاد الافريقي السفير د.نصري ابو جيشفي اعمال الدورة العادية الثلاثين للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الافريقي المنعقد في اديس ابابا، وذلك في اطار التحضيرات الجارية لاعمال القمة الثامنة والعشرين لدول الاتحاد الافريقي المزمع عقدها يومي 30/31 من الشهر الجاري.

وتناول الاجتماع مشروع قرار خاص بفلسطين اقر بالاجماع حث الدول الدول الاعضاء ودول العالم العمل على حل النزاع العربي الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، والمبادرة العربية للسلام، والامتناع عن اي إجراء من شأنه المساس بأسس الحل النهائي القائم على حل الدولتين، وخصوصاً نقل السفارات أوالبعثات الدبلوماسية الممثلة لدى إسرائيل الى مدينة القدس، بإعتبارها أراضي فلسطينة محتلة.

كما نص مشروع القرار ايضا على دعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية واطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ودعم جهود الفلسطينيين للانضمام إلى الوكالات الدولية والى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، والتأكيد على عدم قانونية المستوطنات الاسرائيلية ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كي توقف التوسع الاستيطاني فورا.

كما اشاد القرار بالموقف التاريخي للمجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2334 الصادر بتاريخ 24/12/2016 . والذي تم بموجبه التأكيد على عدم شرعية وإدانة المستوطنات والانشطة الاستيطانية التوسعية في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واعتبارها مخالفة صارخة للقانون الدولي وعقبة حقيقية امام تحقيق السلام وحل النزاع العربي الاسرائيلي على أساس حل الدولتين ، وطالب الدول الأعضاء والمجتمع الدولي العمل على إنفاذ هذا القرار الدولي حول الاستيطان وتطبيقه تحت طائلة القانون الدولي وعقوباته ، وفي هذا الصدد طالب القرار الدول الأعضاء الالتزام التام باحكام الفقرة الخامسة من قرار مجلس الامن رقم 2334 القاضية بعدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصاً في النشاطات الاستيطانية.

واكد القرار على ضرورة قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي بمقاطعة البضائع والسلع التي يتم إنتاجها وتصديرها من المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

كما اكد على ضرورة ان تقوم الامم المتحدة واللجنة الرباعية بالتحرك فورا وتحمل مسؤولياتهما في ايجاد طرق ووسائل دولية لحماية الشعب الفلسطيني الاعزل من الة بطش الاحتلال وتطبيق القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية على اراضي دولة فلسطين.

واشاد القرار بمخرجات مؤتمر باريس الدولي للسلام المنعقد في فرنسا بتاريخ 15/01/2017 بهدف اطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني على اساس حل الدولتين، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني يإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الاراضي المحتلة عام 1967، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مساندا في الوقت نفسه الموقف الفلسطيني في رؤيته للحل النهائي للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين ، برفض الحلول المجتزأة والمنقوصة والدولة المؤقته ، ورفض الإعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية.

و اشاد مشروع القرار بقرار اليونسكو حول الحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس القديمة الصادر في 26 اكتوبر 2016، ودعا مختلف اصحاب المصلحة الى احترام التنفيذ الكامل للمقرر.

هذا وقد التقى السفير ابو جيش مع كل من وزير خارجية اوغندا ووزير خارجية السنغال، وبحث معهما العلاقات الثنائية واطلعهما على حقيقة الاوضاع في الاراضي الفلسطينية ، وقدم لهما الشكر على مواقف بلديهما تجاه القضية الفلسطينية نيابة عن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية .

يذكر ان سفارة فلسطين لدى اثيوبيا انهت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة باستقبال الرئيس محمود عباس في اطار مشاركته في اعمال القمة الافريقية الثامنة والعشرين .