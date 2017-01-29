قوات من الشرطة الاسرائيلية تحاصر قرية ام الحيران وتلصق اوامر هدم على المباني المتنقلة

النقب المحتل/PNN- حاصرت قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية، اليوم الاحد، قرية أم الحيران بالنقب المحتل، قام موظفوا ومفتشي دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الداخلية بالصاق أوامر هدم على المباني المتنقلة بالقرية.

أفاد رئيس اللجنة المحلية في أم الحيران رائد أبو القيعان، “أن قوات كبيرة من الشرطة تحاصر في هذه الأثناء بلدة أم الحيران، وقام عناصر دائرة اراضي اسرائيل بالصاق أوامر هدم على المباني المتنقلة التي تبرع بها أهل بلدة عارة في المثلث الشمالي وبلدة عبلين.”

وأكد أبو القيعان أن” اجرام الحكومة الإسرائيلية يتواصل ضد أم الحيران، مناشدا الأهالي بضرورة التواجد في أم الحيران ومساندتها في هذه اللحظات.”