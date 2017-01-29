فرار اسير فلسطيني من مستشفى العفولة وفق مصادر الاعلام العبري

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ افادت مصادر اعلامية عبرية ان اسيرا فلسطينيا تمكن من الفرار ظهر اليوم الاحد بعد ان تم نقله من السجن الى مستشفى العفولة.

وقالت المصادر ان الاسير الفلسطيني تم نقله من احد السجون واستطاع الفرار من حراس الامن الذين رافقوه فيما اعلنت الشرطة الاسرائيلية حالة الاستنفار وبدات عمليات البحث والتفتيش مستعينة بمروحية .

واوضحت صحيفة يديعوت احرنوت ان الاسير تمكن من الفرار فور قيام حراس مصلحة السجون والشرطة الذين رافقوه بفك اصفاده في المستشفى .

ونشرت الشرطة صورة للاسير وطلبت من الجمهور الاسرائيلي في العفولة العمل على مساعدتها وابلاغها باي تفاصيل حال تمت رؤية الاسير الفار .

يتبع ……