ادعيس: تصريحات غوتيرس محاولة لإرجاعنا للمربع الأول بالنسبة للمسجد الأقصى

رام الله/PNN- استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ يوسف ادعيس، اليوم الاحد، التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة “انطونيو غوتيرس” لصوت إسرائيل بأن المسجد الأقصى المبارك “هيكلًا يهوديًا وملكًا لليهود” هو تجنٍ على الحقائق التاريخية، ومحاولة لإرجاع الأمور إلى المربع الأول فيما يتعلق بقرار منظمة الأمم المتحدة “اليونسكو” الذي حدد وبشكل واضح الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى بكونه حقاً خالصاً للمسلمين، ووقفاً عليهم، فقط ولا يجوز بأية حال تغيير هذا الوضع، تحت أية مبررات كانت، داعياً إلى إبعاد المجاملات السياسية عن المواقع الفلسطينية المقدسة، سواء كانت إسلامية أم مسيحية.

وطالب ادعيس المؤسسات الدولية والمجتمعين الدولي والعربي الإسلامي إلى الوقوف بحزم أمام هذه التصريحات التي لا تصب إلا في مصلحة الداعين للحرب الدينية في المنطقة، مؤكداً على ضرورة العمل وبشكل سريع على تطبيق ما ورد في قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بدولة فلسطين بشكل عام، والقدس والمسجد الأقصى على وجه التحديد، خاصة في ظل عمليات الاستيطان الحثيثة والسريعة التي تتعرض لها مناطق دولة فلسطين، وذلك ضمن سياسة استغلال الأجواء السياسية التي أظلت المنطقة والعالم بعد الانتخابات الأمريكية الأخيرة.