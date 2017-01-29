نائب محافظ طولكرم يفتتح معرض قبس الثالث للكتاب بجامعة خضوري

طولكرم/PNN- شدد نائب محافظ طولكرم مصطفى طقاطقه على أهمية تعميم مبادرات دعم القراءة وتنظيم المزيد من معارض الكتاب والفعاليات الثقافية، لايجاد حالة من الاصلاح ما بين القارئ والكتاب، نظراً لأهمية ذلك بتنمية القدرات الفكرية والعلمية والمعرفية لدى الطلبة وعموم ابناء شعبنا الفلسطيني. جاء ذلك خلال افتتاح معرض قبس الثالث للكتاب بجامعة فلسطين التقنية خضوري والذي نظمه نادي أصدقاء المكتبة وبالشراكة مع مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية، وبحضور ومشاركة كل من أمين سر حركة فتح حمدان اسعيفان، ود. حسين شنك عميد شؤون الطلبة، ومنسق الشبيبة وسيم أبو شمس، ورئيس مجلس الطلبة حماده الطنيب، ومدير المكتبة عوني صوص، وممثلي المؤسسات الرسمية والأمنية وفعاليات المحافظة.

ونقل طقاطقه للمشاركين تحيات محافظ طولكرم عصام أبو بكر ودعمه لمثل هذه الأنشطة الثقافية والتي تحتضنها جامعة خضوري وغيرها من المؤسسات على مستوى المحافظة، وخاصة أن طولكرم من المحافظات التي تميزت بالعلم والابداع والثقافة، مثنياً على جهود جامعة خضوري ومجلس الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية ونادي أصدقاء المكتبة من خلال تنظيم معرض الكتاب والذي بات من الفعاليات الدورية على مستوى الجامعة.

بدوره قال د. حسين شنك أن جامعة خضوري تسعى دائماً لتفعيل الأنشطة غير المنهجية والفعاليات ومنها تنظيم معرض قبس الثالث، منوهاً إلى ما يحمله معرض الكتاب من اثر على العلم والمعرفة، مشيراً إلى جهود المؤسسة الرسمية ممثلة بالمحافظ أبو بكر من خلال توفير كافة الامكانات والدعم اللازم لتمتين الحركة الثقافية الكرمية وخاصة أن جامعة خضوري تسير وفق ذلك المنهج لخدمة المعرفة والعلم والابداع والثقافة.

وأشارت هيفاء صليح رئيس قسم الفهرسة والتصنيف بمكتبة خضوري بأن معرض الكتاب يحتوي على (1500) عنوان، و5000 كتاب، مع وجود زاوية خاصة بالتراث ورسومات الطلاب، على أن يشتمل على فقرات شعرية للمواهب الطلابية لتشجيعها ودعمها، وعرض موسيقي من كلية الفنون، وعرض فيلم ” فدوى شاعرة من فلسطين”، وغيرها من الفعاليات التي يشتمل عليها المعرض.