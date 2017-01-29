الموروث الثقافي وحمايته من الكوارث على اجندة الدفاع المدني

رام الله/PNN- تشارك فلسطين بوفد يترأسه الدفاع المدني في ورشة عمل دولية حول حماية الموروث الثقافي أثناء الكوارث الطبيعية او التي من صنع الإنسان، والذي يعقد في قبرص بتنظيم من الحماية المدنية الإيطالية.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن ورشة العمل تضم دول الإقليم بالإضافة لدولة فلسطين، حيث يضم الوفد الفلسطيني ضباط من الدفاع المدني وضباط من الشرطة السياحية ومن وزارة السياحة والآثار وخبراء اثار من جامعة القدس،وتستمر هذه الورشة لمدة أسبوع.

ويولي الدفاع المدني أهمية بالغة بالموروث الثقافي الفلسطيني والمواقع الأثرية كونه جزء من الهوية الثقافية لابناء شعبنا ويسعى دائما الدفاع المدني إلى حماية الموروث الثقافي الفلسطيني في كافة الأماكن والمساهمة في حمايته من الكوارث وهذا ضمن خطة الدفاع المدني الإستراتيجية الحفاظ وحماية مقدرات الشعب الفلسطيني.إ.أ