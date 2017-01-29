الخضري يحذر من مخطط تهجيري تدريجي لفلسطيني الداخل وسط صمت دولي

غزة/PNN- حذر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري من أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لقربة أم الحيران في النقب، والمضي في مخططاته ضد الحقوق المشروعة لفلسطينيي الداخل “يستهدف وجودهم ويحاول تنفيذ حلمه بتهجيرهم تدريجيا وسط صمت دولي”.

وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد 29-1-2017 أن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للقرية وهدم ومصادرة الكرفانات (بيوت متنقلة) من جديد، إمعان في استهداف فلسطينيي الداخل وتمادياً في العدوان المستمر على شعبنا.

وقال “صمت المجتمع الدولي يغري الاحتلال للمزيد من المخططات، إلى جانب ردود الفعل العربية والإسلامية الضعيفة والانقسام الفلسطيني”.

وأكد ضرورة التوحد الفلسطيني وإنهاء كل الخلافات في ظل التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني من احتلال وحصار واستيطان وتهويد.

ودعا الخضري المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في حقه بإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان.

وأشاد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بصمود قرية أم الحيران وفلسطيني الداخل في وجه الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية بحقهم، وإرادتهم وتحديهم الكبير لكل مخططات تهجيرهم عن أرضهم.