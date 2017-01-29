الحمد الله: الحكومة بصدد صرف جزء من المستحقات للمعلمين الشهر الحالي

رام الله/PNN/ التقى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، الاتحاد العام للمعلمين، بحضور وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم، ووكيل وزارة الداخلية محمد منصور.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على التزام الحكومة بكافة الاتفاقيات مع الاتحاد وفق الإمكانيات المالية المتاحة، خاصة دفع علاوة بنسبة 5% لكافة المعلمين وفق الاتفاق من 1-1-2017، وكذلك 10% للإداريين من أصل معلم من 1-1-2017.

وأشار الحمد الله أن الحكومة ستصرف نسبة من غلاء المعيشة عن عام 2014، في راتب الشهر الحالي.

وأشاد رئيس الوزراء بدور الاتحاد وجهوده في انتظام العملية التعليمية، وتعاونهم في عملية تطوير التعليم.

من جانبهم قدم اتحاد المعلمين شكره وتثمينه لجهود رئيس الوزراء في دعم الاتحاد وحقوق المعلمين وإنصافهم.