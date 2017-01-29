التربية وشارك ومحافظة رام الله والداخلية وقوات الأمن الوطني يطلقون فعاليات مبادرة “علمنا” لتعزيز روح الانتماء والمواطنة لدى الشباب

رام الله/PNN – اطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، ومنتدى شارك الشبابي، بالشراكة والتعاون مع وزارة الداخلية وقيادة قوات الأمن الوطني ومحافظة رام الله والبيرة فعاليات مبادرة (علمنا) التي تهدف الى تعزيز روح الانتماء والمواطنة لدى الشباب، والمحافظة على صورة العلم أمام الأجيال القادمة من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات الجماهيرية والتي ستتوج برفع العلم الفلسطيني بمناسبة يوم الأرض 30/3/2017 بأكثر من 3000 موقع في فلسطين تشمل المدارس والدوائر الحكومية والوزارات والمؤسسات والشركات والميادين العامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق مبادرة “علمنا” الذي عقد اليوم في مقر وزارة التربية والتعليم العالي، بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ووكيل وزارة التربية د. بصري صالح، والمدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، ومساعد قائد قوات الأمن الوطني العميد أبو الحاج، ومدير الإدارة المالية في الأمن الوطني العميد إياد عباس، وعدد من المديرين العامين والمديرين في وزارة التربية وجمع من الصحفيين وممثلي الوكالات الإعلامية والشباب.

وفي هذا السياق، جدد صيدم تأكيده على ضرورة تعزيز القيم الوطنية والانتماء لدى طلبة المدارس والجامعات، مشيداً بهذه المبادرة التي تأتي مؤكدةً على أنَّ العلم سيبقى من المكونات الراسخة لحماية الهوية الوطنية.

بدوره، بيَّن زماعرة أنَّ مراحل تنفيذ المبادرة ستبدأ عبر بناء الشراكات مع كافة المؤسسات والفعاليات الشعبية والوطنية، ووسائل الاعلام، وإطلاق الحملة الإعلامية وإعداد دليل وآلية استخدام العلم الفلسطيني بمختلف المحافل بالإضافة الى المواصفات والمقاييس الخاصة برفعه، وتنظيم معسكرات خدمة العلم بالشراكة مع قوات الأمن الوطني الفلسطيني وغيرها.

من جانبها، شددت غنام على أهمية الحفاظ على العلم الفلسطيني خاصة في المؤسسات الرسمية، مشيدةً بدور الشركاء والقائمين على هذه المبادرة التي تأتي في إطار تعزيز روح الوفاء لتضحيات الشهداء الذين ارتقوا في سبيل الكرامة والحرية وإعلاء علم فلسطين.

من جهته، أوضح أبو الحاج أنَّ الأمن الوطني سيقدم كل الدعم والإسناد لإنجاح هذه المبادرة الخلاقة، مشيراً للنشاطات التي ينفذها الأمن الوطني لخدمة هذه الغاية خاصة من خلال تنظيم مخيمات التعايش الرامية إلى صقل شخصيات الطلبة.

يذكر أنَّ المبادرة ستتضمن تنفيذ 30 نشاط ومبادرة شبابية ميدانية بمشاركة النوادي والمؤسسات القاعدية والمجموعات الشبابية، ومسابقة تصوير للحصول على أجمل 3 صور للعلم الفلسطيني، ومسابقة ارسم علمنا حيث تم فتح المجال أمام إبداعات الشباب ومبادراتهم لتقديم العلم الفلسطيني بأبهى صورة.

وستتوج تلك الأنشطة والفعاليات باحتفالية علمنا برفع العلم الفلسطيني بمناسبة يوم الارض 30/3/2017 في أكثر من 3000 موقع في فلسطين.

وفي نهاية المؤتمر أكد الحضور على أهمية المبادرة وآليات دعمها وتشجيع الكل الفلسطيني على المشاركة في فعالياتها.