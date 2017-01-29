فتح : حماس لم تقدم لشعبنا في غزة سوى الموت و الترهيب

رام الله/PNN – قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، في بيان صدر عنها اليوم أن حالة الاعتقالات التي تشنها حماس في غزة ، ضد النشطاء و الإعلاميين وصلت لمرحلة استباحت فيها أبسط حقوق التعبير عن الرأي لشعبنا في غزة .

واستهجن منير الجاغوب، رئيس اللجنة الإعلامية في مفوضية التعبئة و التنظيم لحركة فتح، قيام اجهزة أمن حماس غير الشرعية، بحملات الاعتقالات المسعورة استهدفت فيها اقلام الرأي الحر، قائلاً: ان مثل هذه السلوكيات تضعنا جميعاً امام نموذج حكم قمعي جائر لا يستطيع ان يقدم لشعبنا في غزة سوى الموت و الانتقام .

وأضاف ” لن نقف صامتين أمام كل هذه الجرائم المرفوضة من الكُل الفلسطيني، التي تستوجب وقفة وطنية من الجميع لكبح جماح بعض المُتنفذين والحاكمين لقطاع غزة بقوة النار و الرصاص.

واعتبر الجاغوب في البيان، أن القرار الذي اتخذته مجموعة البطش داخل حماس، بملاحقة كافة نشطاء الإعلام و كل من يعبر بالطرق الكتابية و السلمية الموثقة لانتهاكات حقوق الإنسان بغزة ، يأتي في سياق اشد بشاعة من الاعتقالات ويصب في سياسة ترهيب الآمنين والمعارضين لحكم حماس بغزة .

ودعت فتح ، هيئة العمل الوطني و الفصائل الفلسطينية و الشخصيات المستقلة و كافة منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها و فضح كل من يقف خلف موجة الإعتقالات و مداهمات البيوت التي باتت شبه يومية في غزة دون رقيب أو محاسبة .

و شدد منير الجاغوب، على ضرورة احترام الالتزامات الأخلاقية التي أقرت بها حماس، أمام الفصائل بغزة حين تعهدت بعدم ملاحقة النشطاء الثلاثة ، عامر بعلوشة و شكرى أبو عون و محمد التلولي ، الذين باتوا هدفاً من جديد للملاحقة، ما اعتبرناه نقضاً مهيناً لجهة لم تعد تحترم حقوق شعبنا.

و طالب البيان حركة حماس، بضرورة الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي وعلى رأسهم الأستاذ عبد الله ابو شرخ المعتقل لديها على خلفية حرية الرأي و التعبير والكف عن استباحة حرمات البيوت باقتحامهما واحترام ما كفلته كل المواثيق والأعراف بصون حرية الرأي والكلمة