عشراوي : هناك حاجة لتفعيل حركات التضامن مع فلسطين في الولايات المتحدة الامريكية

رام الله/PNN – استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، اليوم الأحد، وفدا من مؤسسة “السلام في الشرق الأوسط الأمريكية”، ضم رئيس المؤسسة السيد ماثيو دوس وأعضاءً من مجلس إدارتها، حيث جرى مناقشة آخر المستجدات السياسية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الأرض، بما في ذلك التصعيد المتعمد والسريع للمستوطنات غير الشرعية وسرقة الأراضي والموارد الفلسطينية في القدس وفي المناطق المصنفة (ج).

وأعرب عشراوي خلال اللقاء الذي عقد في مقر منظمة التحرير برام الله، عن قلقها الشديد بشأن تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة والمتعلقة بالقدس والمستوطنات غير الشرعية، وقالت: “إن مثل هذه التصريحات تتعارض مع متطلبات السلام والاستقرار وتهدد مكانة الولايات المتحدة في المنطقة وخارجها”.

وتناولت النقاشات الواقع الفلسطيني الداخلي والحاجة إلى إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية، كما تم بحث دور المنظمات ومجموعات التضامن في الولايات المتحدة والحاجة لتفعيلها على ضوء نتائج الانتخابات الأمريكية وضرورة خروج أصوات للدفاع عن الحقوق الفلسطينية ومنع إنهاء حل الدولتين واحتمالات السلام.

وفي نهاية اللقاء أجابت عشراوي على أسئلة الوفد التي تضمنت استفسارات حول التحركات الفلسطينية المستقبلية على الساحة الدولية، والتهديد بقطع المساعدات الأمريكية عن الفلسطينيين، والمقاومة الشعبية، وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها “BDS”، والواقع الاقتصادي في فلسطين وتفشي البطالة والفقر، والحصار غير القانوني على قطاع غزة وشعبها، ودور الرأي العام في فلسطين بالتأثير على الواقع.