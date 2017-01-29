نادي الأسير يكشف عن هوية الطفلين المعتقلين بالقرب من قلقيلية

رام الله/PNN – كشف نادي الأسير اليوم الأحد عن هوية الطفلين التي اعتقلتهما قوات الاحتلال ظهر اليوم، بالقرب من محافظة قلقيلية وهما: الطفلة مرح لؤي جعيدي (15 عاماً) من قلقيلية، والطفل سالم هاني ابو حمادة (16 عاماً)، وهو من بلدة تل في محافظة نابلس.

وأوضح نادي الأسير في بيانه، أنهما يخضعان للتحقيق لدى شرطة الاحتلال في مركز تحقيق “أرائيل”.