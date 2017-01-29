“إنجاز” والكلية العصرية الجامعية تختتمان سلسلة دورات تدريبية

رام الله/PNN- اختتمت‎ ‎مؤسسة إنجاز بالتعاون مع الكلية العصرية الجامعية،‎ ‎سلسلة دورات تدريبية لطلبة الكلية من مختلف التخصصات ‏باشراف وتنفيذ متطوعي مؤسسة انجاز من شركات القطاع الخاص الفلسطيني، وذلك في مبنى المحامي الدكتور حسين ‏الشيوخي بمدينة رام الله.‏

وعقدت الدورات في الفترة الواقعة بين تشرين الثاني وحتى نهاية كانون الأول الماضي، مستهدفة أكثر من 90 طالب من مختلف ‏التخصصات. وجرى بعد ذلك فعاليات اختتام الدورات بتسليم الشهادت على الطلبة المشاركين، بحضور ممثلين عن مؤسسة ‏انجاز، ومدربي الدورات.‏

وتضمنت الدورات عدة برامج منها “القيادة المجتمعية”، حيث يتناول هذا البرنامج مفهوم القيادة وأهميتها وفوائد تطوير المهارات ‏القيادية على الحياة الشخصية والعملية، فمن خلال هذا البرنامج خرّج الطلبة بالخروج بفكرة قيادية تعبر عن أنفسهم واحتياجاتهم، ‏من ثم البدء في عملية التخطيط لانجاح هذه الفكرة والتوجه لأشخاص يرغبون في تقديم المساعدة والدعم للتأثير على فئة ‏محتاجة والنجاح في تطبيق هذه المشاريع.‏

وقد قام كل من المهندس عطية الرمحي من ” شركة الوطنية موبايل ” والسيدة جين قريطم من مركز سكولرشيب للتدريب ‏والخدمات الجامعية، باتمام هذا البرنامج مع طلبة الكلية بنجاح.‏

كما قدمت المؤسسة تدريباً لبرنامج بعنوان “مساري للمهنية”، حيث تعرّف هذه الدورة الطلبة على مهارات الجهوزية للعمل اللازمة ‏للبحث عن الوظيفة والحفاظ عليها، مثل كيفية إدارة الوقت والاتصال والتواصل والمراسلات لما لها أثر كبير وإيجابي في ‏الحصول على الوظيفة والنجاح فيها. وتمكنهم من وضع استراتيجيات شخصية مبتكرة بهدف تحقيق التعلم والحصول على ‏الفرص الوظيفية على مدى الحياة.‏

وقد قام كل من السيد زيد الكيلاني من شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية-جوال والسيد مصطفى قعدان من شركة السلسلة، ‏بتدريب الطلبة واتمام هذا البرنامج معهم بنجاح.‏

وأشارت لينة بسطامي مسؤولة العلاقات العامة في مؤسسة انجاز إلى أهمية هذه البرامج التي تعمل على اكساب الطلبة فهما ‏شاملا لموضوع كتابة السيرة الذاتية بطريقة علمية وجذابة لصاحب العمل، فهي تعتبر بوابة الوصول للوظيفة، لذلك يجب كتابتها ‏بشكل ملائم. وقالت “إن انجاز تهدف من خلال برامجها التي تنفذ في المدارس والجامعات الي تقليص الفجوة بين ما يقدمه ‏التعليم الأكاديمي وما يطلبه سوق العمل، وبالتعاون مع شركات القطاع الخاص نأمل أن نصل بطلبتنا إلى مستوى متطور من ‏المعرفة المالية وريادة الأعمال والأمور الخاصة بجاهزية العمل”. واضافت” نحن نتقدم بشكر خاص للمتطوعين الذين اشرفوا ‏على التدريب ولشركات القطاع الخاص التي تمد انجاز بالمتطوعين لتنفيذ برامجها”‏

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة انجاز فلسطين ومنذ انطلاقتها عام 2005، استطاعت وبدعم من شركائها الوصول الى ‏‏200,000 من 171 مدرسة (حكومة وخاصة ووكالة)‏‎ ‎‏ و30 جامعة وكلية من 9 محافظات وهي رام الله ونابلس والخليل ‏وجنين وطولكرم وسلفيت وغزة وقلقيلية والقدس بمساعدة 5000 متطوع/ ة يمثلون 600 شركة فلسطينية على رأسهم 20 عضواً ‏في الهيئة العامة يمثلون كبرى شركات القطاع الخاص الفلسطيني.‏