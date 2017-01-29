“إنجاز” والكلية العصرية الجامعية تختتمان سلسلة دورات تدريبية

رام الله/PNN- اختتمت مؤسسة إنجاز بالتعاون مع الكلية العصرية الجامعية، سلسلة دورات تدريبية لطلبة الكلية من مختلف التخصصات باشراف وتنفيذ متطوعي مؤسسة انجاز من شركات القطاع الخاص الفلسطيني، وذلك في مبنى المحامي الدكتور حسين الشيوخي بمدينة رام الله.
وعقدت الدورات في الفترة الواقعة بين تشرين الثاني وحتى نهاية كانون الأول الماضي، مستهدفة أكثر من 90 طالب من مختلف التخصصات. وجرى بعد ذلك فعاليات اختتام الدورات بتسليم الشهادت على الطلبة المشاركين، بحضور ممثلين عن مؤسسة انجاز، ومدربي الدورات.
وتضمنت الدورات عدة برامج منها “القيادة المجتمعية”، حيث يتناول هذا البرنامج مفهوم القيادة وأهميتها وفوائد تطوير المهارات القيادية على الحياة الشخصية والعملية، فمن خلال هذا البرنامج خرّج الطلبة بالخروج بفكرة قيادية تعبر عن أنفسهم واحتياجاتهم، من ثم البدء في عملية التخطيط لانجاح هذه الفكرة والتوجه لأشخاص يرغبون في تقديم المساعدة والدعم للتأثير على فئة محتاجة والنجاح في تطبيق هذه المشاريع.
وقد قام كل من المهندس عطية الرمحي من ” شركة الوطنية موبايل ” والسيدة جين قريطم من مركز سكولرشيب للتدريب والخدمات الجامعية، باتمام هذا البرنامج مع طلبة الكلية بنجاح.
كما قدمت المؤسسة تدريباً لبرنامج بعنوان “مساري للمهنية”، حيث تعرّف هذه الدورة الطلبة على مهارات الجهوزية للعمل اللازمة للبحث عن الوظيفة والحفاظ عليها، مثل كيفية إدارة الوقت والاتصال والتواصل والمراسلات لما لها أثر كبير وإيجابي في الحصول على الوظيفة والنجاح فيها. وتمكنهم من وضع استراتيجيات شخصية مبتكرة بهدف تحقيق التعلم والحصول على الفرص الوظيفية على مدى الحياة.
وقد قام كل من السيد زيد الكيلاني من شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية-جوال والسيد مصطفى قعدان من شركة السلسلة، بتدريب الطلبة واتمام هذا البرنامج معهم بنجاح.
وأشارت لينة بسطامي مسؤولة العلاقات العامة في مؤسسة انجاز إلى أهمية هذه البرامج التي تعمل على اكساب الطلبة فهما شاملا لموضوع كتابة السيرة الذاتية بطريقة علمية وجذابة لصاحب العمل، فهي تعتبر بوابة الوصول للوظيفة، لذلك يجب كتابتها بشكل ملائم. وقالت “إن انجاز تهدف من خلال برامجها التي تنفذ في المدارس والجامعات الي تقليص الفجوة بين ما يقدمه التعليم الأكاديمي وما يطلبه سوق العمل، وبالتعاون مع شركات القطاع الخاص نأمل أن نصل بطلبتنا إلى مستوى متطور من المعرفة المالية وريادة الأعمال والأمور الخاصة بجاهزية العمل”. واضافت” نحن نتقدم بشكر خاص للمتطوعين الذين اشرفوا على التدريب ولشركات القطاع الخاص التي تمد انجاز بالمتطوعين لتنفيذ برامجها”
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة انجاز فلسطين ومنذ انطلاقتها عام 2005، استطاعت وبدعم من شركائها الوصول الى 200,000 من 171 مدرسة (حكومة وخاصة ووكالة) و30 جامعة وكلية من 9 محافظات وهي رام الله ونابلس والخليل وجنين وطولكرم وسلفيت وغزة وقلقيلية والقدس بمساعدة 5000 متطوع/ ة يمثلون 600 شركة فلسطينية على رأسهم 20 عضواً في الهيئة العامة يمثلون كبرى شركات القطاع الخاص الفلسطيني.
“إنجاز” والكلية العصرية الجامعية تختتمان سلسلة دورات تدريبية
رام الله/PNN- اختتمت مؤسسة إنجاز بالتعاون مع الكلية العصرية الجامعية، سلسلة دورات تدريبية لطلبة الكلية من مختلف التخصصات باشراف وتنفيذ متطوعي مؤسسة انجاز من شركات القطاع الخاص الفلسطيني، وذلك في مبنى المحامي الدكتور حسين الشيوخي بمدينة رام الله.