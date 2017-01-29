بدعم من بنك فلسطين.. نفذت جمعية عطاء فلسطين الخيرية عرضاً مسرحياً للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن اليوم المفتوح في قرية كفر قدوم

قلقيلية/PNN – نفذت جمعية عطاء فلسطين الخيرية وبدعم رئيسي من بنك فلسطين عروضاً ثقافية للأطفال بعنوان “التشجيع على القراءة وتعليم العادات السلوكية الحسنة للأطفال” والتي جرى عقدها في مدرسة ذكور كفر قدوم الأساسية ضمن فعالية اليوم المفتوح الخاص بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة كفر قدوم التابعة لقضاء محافظة قلقيلية، بحضور رئيس المجلس السيد حمزة جمعة والسيدة سهاد برهم منسقة الفعالية، والسيد عزيز قشوع مدير المدرسة، و بإشراف السيد نصيب خليل اداري العلاقات العامة للجمعية وعدد من المتطوعين والموظفين.

بدورها، أكدت السيدة رجاء أبو غزالة رئيس جمعية عطاء فلسطين الخيرية، بأن الجمعية تولي اهتماماً كبيراً لتنظيم الفعاليات لفئة الأطفال في القرى النائية المحاذية للجدار والمستوطنات بشكل خاص، مضيفةً بأن العروض التعليمية والثقافية التي قدمها العرض المسرحي تساهم في توعية الأطفال وتثقيفهم وإسعادهم وترسم البسمة على شفاههم، مناشدة ً جميع المؤسسات الوطنية والدولية إلى الاهتمام بالطفل الفلسطيني وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في رفع مستواه الثقافي والصحي والتعليمي. كما وجهت شكرها وامتنانها الجزيل إلى السيد هاشم الشوا، المدير العام لـ “بنك فلسطين” وإلى جميع من ساهم في انجاح هذه الفعالية المميزة سواء بالمانحين والمتطوعين والإداريين الذين بذلوا جهداً كبيراً في سبيل إنجاز هذا اليوم المميز.

وتخللت فعاليات الحفل عرضاً مميزاً لـفرقة “عائلة الغزلان” التي تؤديها شخصيات معروفة ومحبوبة لدى الأطفال بتنفيذ عرض مسرحي يهدف إلى ترسيخ العادات السلوكية السليمة لدى الأطفال، وتعزيز الثقافة الفلسطينية لديهم، كما وتساعد الاطفال على الرقي الفكري ضمن نمط ثقافي ترفيهي هادف وذلك لما يعانيه أطفال فلسطين من ضغوطات نفسية واقتصادية واجتماعية تسبب بها الاحتلال من خلال الاعتداءات المستمرة على كافة جوانب الحياة اليومية، وتخلل العرض مسابقات ثقافية هادفة وجوائز وهدايا قيمة للأطفال المشاركين.

جديرٌ بالذكر بأن قرية كفر قدوم محاصرة بجدار من المستوطنات وتتعرض للاعتدءات من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال بشكل يومي علما ان عدد سكان القرية يصل الى 3500 نسمة.