أنغام…وماذا حدث؟

بيروت/PNN – عمر حديدي- أطلت أمس النجمة المصرية أنغام في حلقة الثانية عشر من برنامج (أراب أيدول) حيث تألقت بأطلالتين أثرت أعجاب الجمهور من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، فارتدت في البداية فستان اللونين الأبيض والأسود أما إطلالتها الثانية فكانت فستان ذهبي اللون .

أما اداء أنغام فكان عكس التوقعات وعكس ما تعود عليه الجمهور الذي دائماً ما ينبهر في صوت وأداء أنغام لكن ما حدث كان عكس المتوقع حيث برز بعض النشاز في الصوت وبدا عليها عدم الارتياح وفي الاطلالة الثالثة بقت النجمة المصرية تراقب الفرقة الموسيقية.

فهل ما حدث كان بسبب الفرقة الموسيقية؟

ورغم العلاقة الوطيدة التي تجمعها بأحمد فهمي لماذا احرجته امام الملايين من المشاهدين عندما طلب منها غناء (سيدي وصالك)؟

حيث انها لم تستجب لطلبه.

وخلال الحلقة قدمت انغام ثلاث اغاني من البومها الاخير (أحلام بريئة) وهم (اهي جت) ،(بين البينين) و(حتة ناقصة).

لكن رغم كل ذلك استطاعت انغام ان تنال اعجاب الجمهور واستحسانه واستطاعت اطلالاتها ان تجذب نسبة مشاهده عالية.