الطقس: تجدد الأمطار الثلاثاء وصقيع خلال أيام الأسبوع

رام الله/PNN-يتوقع موقع طقس فلسطين أن تعود الأجواء غير المستقرة للبلاد يوم الثلاثاء بحيث تنخفض درجات الحرارة وتسقط الأمطار.

وتشير الخرائط الجوية إلى انخفاض على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية.

ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نهاراً، وشديد البرودة ليلاً. هذا ومن المتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون غزيرة احيانا فوق معظم المناطق، وخاصة خلال ساعات الظهر والمساء.

وفي يوم الأربعاء من المتوق أن يستمر الطقس بارداً نهاراً، وشديد البرودة ليلاً مع فرصة لتساقط أمطار أحيانا خلال ساعات النهار خاصة في وسط وجنوب البلاد ، وخلال ساعات الليل من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس.

ومن المتوقع أن يستمر الطقس بارداً نهار يوم الخميس وشديد البرودة خلال ساعات الليل مع تشكل الصقيع في منطق واسعة من البلاد.

وعلى هذا يحذر موقع طقس فلسطين من خطر تشكل الصقيع فجر يوم غد الاثنين وخلال نهاية الاسبوع الجاري.