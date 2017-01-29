تعرض مستشار بسفارتنا في لبنان لمحاولة اغتيال

بيروت/PNN- صرح مصدر أمني كبير، أن المستشار في سفارة فلسطين لدى لبنان اسماعيل الشروف، قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل عصابة إرهابية إجرامية، تهدف إلى جر الفلسطينيين في الساحة اللبنانية الشقيقة، إلى أتون الفوضى والصراعات.

وأكد المصدر إصابة المستشار الشروف بجروح طفيفة، وبأنه يتماثل للشفاء، وسيغادر المستشفى في أسرع وقت.

وأشاد المصدر بالاهتمام العالي الذي أولته أجهزة الأمن اللبنانية وتحركها الفوري، مشددا على أن التحقيق سيستمر بين جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، والأجهزة اللبنانية المختصة للكشف وإلقاء القبض ومحاسبة المسؤولين عن هذا العمل الجبان وفق أنظمة وقوانين دولة لبنان الشقيقة.

وأكد أن سفارة دولة فلسطين لدى لبنان تتابع هذا الحادث عن كثب.