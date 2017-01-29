لجنة الامتحانات العامة تقر جدول امتحان الثانوية وفق النظام الجديد

رام الله/PNN – أقرت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي، جدول امتحان الثانوية العامة “الإنجاز” وفق النظام الجديد ومواعيد الدورتين، وكذلك مذكرة التفاهم مع هيئة شؤون الأسرى بخصوص تقديم امتحان الثانوية العامة داخل معتقلات الاحتلال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، في مقر الوزارة اليوم.

وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أن اللجنة ناقشت عدة قضايا داخلية مهمة، ومن أبرزها الحالات المخالفة لتعليمات ضبط امتحان الإكمال حيث أقرت تنفيذ الإجراءات بخصوصهم وفق التعليمات الواضحة بهذا الشأن.

وتوجهت اللجنة في نهاية اجتماعها بالتحية والإكبار للأسرة التربوية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني اليوم.