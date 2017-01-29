رام الله/PNN – اصدر مركز رؤيا للدراسات والابحاث التقرير السنوي للاعتداءات الإسرائيلية على الاراضي الفلسطينية لعام 2016 م‎ حيث جاء فيه

بلغ إجمالي الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية هذا الشهر 786 اعتداءً؛ حيث نفذ الجيش الإسرائيلي 741 اعتداءً اشتملت على قتل مواطنين، إطلاق نار، قصف بالطيران الحربي، وتبليغات بالهدم، وعمليات تجريف، واستدعاء للتحقيق، واعتقالات، وأعمال تفتيش وأعمال دورية، وإقامة حواجز طيارة، إضافة إلى تنفيذ عمليات هدم لمنازل ومنشآت. كما نفذ المستوطنين 18 اعتداءً كان أبرزها دهس الطفلة لمى موسى ٤ أعوام من بلدة الخضر مما ادى الى استشهادها ودهس المزارع حسين موسى 65 عاماً على الطريق الالتفافي المحاذي بلدة الخضر. وتعرض المسجد الأقصى للاقتحام 27 مرة من قبل ما يزيد عن 1100 مستوطن ضمن سياسة الاقتحامات اليومية، كما قام عضو الكنيست اليميني المتطرف يهودا غليك بأداء طقوسه الدينية عند باب القطانين المطل على مسجد قبة الصخرة، وابعدت سلطات الاحتلال 11 مقدسيا عن المسجد الأقصى لفترات تتراوح بين أسبوعين وستة أشهر.

وأدت الاعتداءات الاسرائيلية إلى ارتقاء 13 شهيد وهم: مصطفى طلال نمر، 27 عاماً وسعيد هايل العمرو، 28 عاما ونسيب عمران أبو ميزر، 28 عاماً من القدس. محمد عبد الفتاح السراحين، 30 عاماً وحاتم عبد الحفيظ الشلودي، 25 عاماً وعيسى سالم طرايرة، 16 عاماً وفراس موسى خضو ومحمد ثلجي كايد الرجبي ،16 عاما ومهند الرجبي 21 عاما وأمير الرجبي 17 عاما من الخليل. الطفلة لمى مروان موسى ،٤ أعوام من بيت لحم، الأسير ياسر ذياب حمدونة 40 من جنين. إضافة الى الشهيد عبد الرحمن أحمد عبد القادر الدباغ، 16 عاما من قطاع غزة.

واعتقل الجيش الإسرائيلي 375 مواطناً، من بينهم 72 طفل اضافة الى 7 سيدات، كان العدد الأكبر من محافظة القدس حيث بلغ عدد معتقليها 153 معتقلا من بينهم 37 طفلا. وسلم الجيش 33 استدعاءّ لمقابلة المخابرات الإسرائيلية. ونفذ 50 عملية هدم شملت (8 منازل ،16 حظيرة،7 خيام،7 بركسات،2بناية سكنية ،4 آبار ،3 غرف زراعية، محمية طبيعية، مطعم، بقالة). وقد شهدت محافظة القدس اعلى نسبة عمليات هدم، وسلم الجيش الاسرائيلي 6 إخطارات بالهدم لمنازل ومنشئات تجارية، ونفذ الجيش الاسرائيلي 330 اعتداء أجرى خلالها عمليات تفتيش شملت منازل ومحال تجارية.