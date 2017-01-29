تأهل بوركينا فاسو والكاميرون لنصف نهائي أمم إفريقيا

إفريقيا/PNN-تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى الدور قبل النهائي في بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً بالجابون، بعد فوزه مساء السبت على منتخب تونس بهدفين نظيفين، على ملعب “دانجوندجي” ضمن مواجهات دور الثمانية للبطولة.

وسجل البديل أريستيد بانسيه هدف الخيول البوركينية الأول من تسديدة قوية مرت على يسار حارس تونس في الدقيقة 81، وأضاف ناكولما بريجيوس الهدف الثاني مستغلاً خطأ دفاعي وسوء تمركز من لاعبي تونس وانفرد بحارس مرمى تونس من نصف الملعب وراوغه قبل أن يسددها في المرمى الخالي من حارسه بالدقيقة 85.

وتفوق البرتغالي باولو دوارتي مدرب الخيول، على منافسه البولندي هنري كاسبرجاك مدرب النسور، في إدارة اللقاء، وتحقيق الفوز في آخر 10 دقائق باللقاء.

وواصل منتخب بوركينا فاسو تفوقه على منتخب تونس بالتخصص، حيث سبق أن أطاح بالنسور من دور الثمانية في البطولة التي استضافتها بوركينا فاسو عام 1998.

بدوره، تأهل منتخب الكاميرون لنصف النهائي، بعد فوزه على نظيره السنغالي بركلات الترجيح 5/4، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.