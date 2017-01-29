واللا:العمران شرق القطاع يشكل خطراً على أمن “إسرائيل”

غزة/PNN – كشف موقع “واللا” العبري، أن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” متخوف من حركة العمران والبنيان على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ووفق الموقع العبري، فإن مصادر أمنية في جيش الاحتلال أكدت مخاوف قيادة الجيش من كثافة البنيان على طول الحدود مع قطاع غزة، وذلك خشية استغلال حماس لها في تطوير عمل الأنفاق الهجومية.

وقال المصدر الأمني في جيش الاحتلال: من خلف الحدود من الممكن رؤية مزارعين فلسطينيين يعملون في كل متر من الأرض، مع تقدم في بناء المساجد والبيوت والأبراج العسكرية، لكن من غير الواضح ما الذي يقف خلف هذا التغيير.

وأضاف المصدر الأمني في جيش الاحتلال: الجيش يقوم بعمليات روتينية يومية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك لمنع أي نشاط لأنفاق حماس الهجومية، إلا أن البنيان العمراني سيحد من هذه العمليات.

وأوضح المصدر الأمني، أن جيش الاحتلال يراقب مواصلة زراعة غطاء شجري على طول الحدود وخط سكة الحديد للتشويش على عمليات من وراء السياج الفاصل.

ويصف جيش الاحتلال هذه الفترة بالأكثر هدوءًا على الحدود منذ أكثر من 15 عاما، بينما تستغل حركة “حماس” الهدوء لصالح التدريب والإعداد براً وجواً وبحراً.