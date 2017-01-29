الخارجية تدين جريمة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها المستشار الشروف

رام الله/PNN – ادانت وزارة الخارجية بأشد العبارات عملية الاغتيال الجبانة والفاشلة التي تعرض لها المستشار في سفارة دولة فلسطين في لبنان الاخ اسماعيل شروف، وذلك اثناء تأديته لواجبه الوطني على الساحة اللبنانية.

تؤكد الوزارة ان جهات مشبوهة تقف خلف هذا العمل الجبان الذي يهدف الى زعزعة الامن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية والجوار، وزرع بذور الفتنة والعبث بأمن شعبنا الفلسطيني ومصالحه العليا.

كلنا ثقة بأن السلطات اللبنانية والاجهزة الامنية اللبنانية المختصة تقوم بمتابعة هذه القضية الخطيرة على أكمل وجه، وستصل قريبا الى الجهات المشبوهة التي تقف خلف هذا العمل الجبان.