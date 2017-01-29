اذا كنت تعانى من هذه الزوائد لن تصدق كيف تتخلص منها بسهولة

مما لا شك فيه ان الزوائد الجلديه أو اللحميه التى تتكون فى معظم الأوقات عند منطقة العنق وتكون مصدر ضيق للكثيرون خاصة للسيدات بسبب بروزها عن الجلد بشكل وطريقه غير محببه للمره وظهورها بلون اغمق من اللون الخاص بالبشره أو الجلد يجعلها تكون ظاهره أكثر لذا يفضل الكثيرون إزالتها والتخلص منها ، ولكن يلجىء معظم الأطباء للحل

سيدتى اذا كنتى تعانى من هده الزوائد لن تصدقى كيف تتخلصي منها بسهولة

مما لا شك فيه ان الزوائد الجلديه أو اللحميه التى تتكون فى معظم الأوقات عند منطقة العنق وتكون مصدر ضيق للكثيرون خاصة للسيدات بسبب بروزها عن الجلد بشكل وطريقه غير محببه للمره وظهورها بلون اغمق من اللون الخاص بالبشره أو الجلد يجعلها تكون ظاهره أكثر لذا يفضل الكثيرون إزالتها والتخلص منها ،

ولكن يلجىء معظم الأطباء للحل الجراحى وهو الكى والتخلص منها بواسطة الليزر أو الحرق وغيره من الأشياء التى ربما لا يفضلها الكثيرون ويخافون منها , اليوم سنعرض على حضراتكم حل بسيط وفعال يمكنكم عمله فى المنزل بمنتهى السهوله وملاحظة النتيجه بطريقه فوريه .

هل تعلمون أن حل تلك الزوائد يكمن فى البصل ! نعم فالبصل يحتوى على شيئين أولهما المواد المعقمه والمضاده للفيروسات التى تقوى الجهاز المناعى وتحارب الفيروسات التى تقوم بعمل تلك الزوائد وثانيا الكبريت الذى يعمل على تحفيز الدوره الدمويه وإزالة تلك الزوائد بشكل فعال ،

كل ما عليكم فعله هو تقطيع البصل على هيئة شرائح ووضعه على اماكن الزوائد ووضع ضماده عليه وتركها ثلاث ساعات على الأقل كرر ذلك مره صباحا ومره مساء للحصول على نتيجه سريعه .