فيدرر يقهر نادال ويتوج بلقب استراليا المفتوحة

ميلبورن /PNN-توج السويسري روجر فيدرر الأحد بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، باكورة البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، بالفوز في المباراة النهائية من منافسات فردي الرجال على غريمه التقليدي، الإسباني رافائيل نادال 6-4، و3-6، و6-1، و3-6، و6-3 في ثلاث ساعات و38 دقيقة.

واللقب هو الـ 18 في مسيرة فيدرر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولات الكبرى، ليحرم الإسباني من الانفراد بالوصافة وإنهاء الشراكة مع الأمريكي بيت سامبراس، الذي يتقاسم معه (14 لقباً) في الجراند سلام.

وللمرة الأولى ينجح فيدرر (35 عاماً) في الانتقام من نادال (30 عاماً) بأستراليا، حيث سبق وأن فاز الإسباني عليه في المواجهات الثلاثة الماضية، أبزرها نهائي 2009، وأيضاً في نصف النهائي عامي 2012، و2014.

وفي المباراة التي وصفت بـ “كلاسيكو التنس” بين اثنين من أساطير اللعبة، عاد “المايسترو” أخيراً من بعيد ليؤكد للجميع أنه لا يزال قادراً على التتويج بالبطولات الكبرى، واستعاد بريقه ليتوج بلقب جراند سلام، غائب عن خزائنه منذ 2012.