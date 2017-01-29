الاحتلال يعتقل شابين ويطلق قنابل مضيئة شرق رفح

رفح /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابان اقتربا من الشريط الحدودي شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار وقنابل مضيئة في أجواء المنطقة.

ونقلاً عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين في العشرينات من عمرهما، لحظة اقترابهما من السياج الفاصل على الشريط الحدودي شرق رفح، وسط إطلاق نار من الرشاشات الثقيلة، وقنابل إنارة

في أجواء المكان.

يذكر أن قوات الاحتلال الجاثمة في المواقع العسكرية على الشريط الحدودي شمال وشرق القطاع، تطلق الرصاص صوب أي مواطن أو مزارع يقترب من الحدود.