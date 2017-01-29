التجمع الوطني للشخصيات المستقلة يدعو إلى وضع حد لإنهاء حالة الانقسام التي تعصف بالساحة الفلسطينية

بيت لحم/PNN/ حسن عبد الجواد – دعا التجمع الوطني للشخصيات المستقلة إلى قوى ومؤسسات وفعاليات بيت لحم إلى بذل كل الجهود من اجل وضع حد لإنهاء حالة الانقسام التي تعصف بالساحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء منيب المصري وعدد من شخصيات التجمع مع الصحفيين الفلسطينيين، يوم أمس، في مركز السلام بمدينة بيت لحم، بحضور رئيس بلدية بيت لحم، وعدد من الفعاليات الوطنية.

وقال المصري الذي يقود مبادرة وطنية منذ عشرة سنوات لإنهاء الانقسام، أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي ينظمها التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، في الضفة والقطاع والقدس وأراضي ال 48 ، والذي يضم شخصيات وطنية بارزة أخذت على عاتقها تركيز وتوحيد جهودها بهدف إنهاء حالة الانقسام التي تسببت بأضرار جسيمة للشعب الفلسطيني على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومست بمكانة القضية الفلسطينية.

وأوضح المصري ان تجمع الشخصيات المستقلة التقى الرئيس محمود عباس، وعقد عدة اجتماعات ضمت كافة أطياف المجتمع الفلسطيني في نابلس وطوباس وقلقيلية وغيرها من مدن شمال الضفة، وهي بصدد استكمال عقد هذه الاجتماعات في محافظات الضفة والقطاع، وستواصل عقد هذه الاجتماعات في الوطن والشتات، بهدف إطلاق صرخة فلسطينية مدوية لطي هذه الصفحة السوداء من تاريخ شعبنا الفلسطيني.

وعبر المصري عن تفاؤله بعد اللقاء مع جميع الفصائل الفلسطينية في بيروت، ولقاء موسكو، والاتفاق على عقد المجلس الوطني الفلسطيني، لافتا إلى أهمية هذه اللقاءات بهدف تجسير الهوة بين مختلف المواقف الفلسطينية، ومغادرة حالة الانقسام، إلى غير رجعة. ومؤكدا على أهمية الحراك الجماهيري الواسع لإنجاح هذه المبادرة الوطنية التي انطلقت من مدينة نابلس.

وقال المصري أن التجمع سيدعو خلال الأسابيع القليلة القادمة، وبعد الانتهاء من عقد اللقاءات الجماهيرية في الوطن والشتات، إلى عقد مؤتمر وطني في رام الله، لإطلاق رؤية وطنية وصرخة مدوية وممارسة الضغوط باسم الغالبية الصامتة لإنهاء حالة الانقسام التي يتلظى بها شعبنا منذ عقد من الزمان.

من جهته أكد المهندس عماد كمال من تجمع الشخصيات المستقلة ان التجمع عاقد العزم بذل كل الجهود المخلصة في الوطن والشتات لتخليص الشعب الفلسطيني من آفة الانقسام، التي أضعفت الموقف الفلسطيني أمام العالم، وفسحت المجال للاحتلال لتوسيع سياساته الاستيطانية وتهويد القدس وممارسة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.