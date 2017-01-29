PNN بالصور : ضبط 663 شريحة اسرائيلية لهواتف جوالة ممنوعة من التدوال 

رام الله/PNN/ ضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم في محافظتي الخليل وسلفيت “663”شريحة اسرائيلية ممنوعة من التداول فيالسوق الفلسطيني .

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام في جهاز الضابطة الجمركية وتلقت ال PNN نسخة منه انه و بناء على معلومات استخبارية في محافظة الخليل بوجود كمية من الشرائح تم تحريك دورية الى المكان وتم ضبط “548”شريحة اسرائيلية ومصادرتها.

وفي سياق متصل اضاف البيان أنة تم ضبط “115” شريحة اسرائيلية واربع اجهزة خلوية مسروقة و” 7″ اجهزة راوتر “موزع انترنت” في قرى محافظة سلفيت اثناء جولة تفتيشية على الاسواق ومنع ومكافحة التهريب والبضائع المخالفة والممنوعة من التدواول .

و بحسب الضابطة الجمركية فقد تم مصادرة الشرائح لأستكمال الاجرائات القانونية علما ان هذه الشرائح غير رسمية وممنوعة من التداول لي الاراضي الفلسطينية وفقأ لقانون الاتصالات الفلسطينية واختراق السوق الفلسطيني من الناحية الاقتصادية والامنية .