فجرا:حملة اعتقالات تطال 20 مواطن ومصادرة مطبعة برام الله ومخرطة بالخليل

بيت لحم/PNN/ نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة والتي طالت عشرات المنازل والمؤسسات واسفرت عن اعتقال عشرين مواطن ومصادرة معدات مطبعة برام الله ومخرطة بالخليل.

وافادت مصادر محلية فلسطينية في مدينة رام الله ان قوات الاحتلال داهمت منطقة مدارس الفرندز بالقرب من مجمع الباصات وقامت باقتحام مطبعة النور وصادرت المعدات الخاصة بالطباعة واجهزة الحاسوب كما قامت بتخريب محتويات المطبعة.

كما افادت المصادر ان قوات الاحتلال قامت قوات الاحتلال باقتحام احد المخارط ومصادرة محتوياتها حيث نقلت مصادر عبرية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله ان مصادرة المخرطة والمطبعة ياتي في اطار محاربة التحريض من جهة ومحاربة تصنيع الاسلحة عبر مصادرة المخارط.

وقالت مصادر محلية ان عدد المعتقلين بلغ 20 مواطنا على الاقل عرف منهم الاسير المحرر محمد عابد و الاسير المحرر رأفت الهذالين وكلاهما من منطقة الرام في القدس المحتلة.

وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر محمود الصليبي، بيت امر، الخليل كما اعتقلت كل من خليل عمرو، و منير ابوشرار و مازن ابوعطوان وجميعهم من مدينة دورا جنوب الخليل

وفي الاغوار الشمالية اعتقلت قوات الاحتلال كل من صخرعبد الرحيم و معاذ عبد الرحيم بشارات وهما من منطقة الاغوار.

وفي محافظة نابلس اعتقلت قوات جيش الاحتلال كل محمد زياد حسنين 33 عاما، من مخيم بلاطة حيث اعتقله جنود الاحتلال مساء أمس من مكان عمله

من جهتها ادعت وسائل الاعلام العبرية نقلا عن جيش الاحتلال قوله انه اعتقل 20 مواطنا بحيث تم اعتقال مواطن فلسطيني في عنبتا بطولكرم ومواطن اخر في بلدة سفارين واثنين في بلدة الرام واثنين اخرين في بلدة بدو الى جانب مواطن اخر في بلدة قطنة.

وفي رام الله قال جيش الاحتلال انه اعتقل مواطن في قرية خربثا المصباح ومواطن اخر في مدينة رام الله

اما في بيت لحم فقد قال جيش الاحتلال انه اعتقال مواطنين ببلدة نحالين الى جانب اعتقال مواطن اخر في بلدة الخضر .

وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال مواطن في بلدة بيت امر وموطنين اثين في مدينة الخليل وثلاثة مواطنين في بلدة دورا جنوب المحافظة.