استمرار فتح معبر رفح أمام المسافرين لليوم الثالث

وبحسب الوكالة الرسمية “وفا” فإنه تم تجهيز عدد من الحافلات، التي تقل مواطنين من ذوي الحالات الإنسانية من طلبة ومرضى وحملة إقامات مصرية وأجنبية في الصالة الخارجية للمعبر للسفر، في ثالث أيام الفتح الإستثنائي والخير للمعبر.

وكان غادر الأحد، 685 مسافراً على متن ست حافلات القطاع، باتجاه الصالة المصرية من المعبر، فيما وصل 1340 مسافراً وعالقاً، إضافةً لوصول حالتي وفاة إلى غزة.