حالة الطقس: أجواء باردة وانخفاض خلال اليومين المقبلين

يوم غدٍ الثلاثاء:

توقعت بأن يكون يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاربعاء:

يكون الجو غائماً جزئياً وباردا إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس:

يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وشديد البرودة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.