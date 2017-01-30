شاكر: “التأهّل سيكون تتويجاً لنجاحات الفريق على مستوى الدوري المحلّي”

الخليل/PNN- عقد عصر امس الأحد في مقرّ إسعاد الطفولة بالخليل، الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة شباب الخليل والسويق العماني، برعاية الوطنية موبايل، ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم.

وخلال الاجتماع الفنّي تحدّث مراقب المباراة الهندي سيفاكومار، عن أهم المحطّات الخاصة بالمباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها، بما في ذلك التأكد من الإجراءات الإدارية والفنّية، من أمن وطواقم طبية، والأمور المتعلّقة بقيد اللاعبين قبل اللقاء، والأماكن المخصصة للصحافيين والمصورين وغيرها من الأمور التي تخصّ اللعبة.

وخلال المؤتمر الصحفي لمدربي الفريقين، أعرب المدير الفنّي للسويق العُماني حكيم شاكر عن سعادته لزيارة فلسطين، مؤكداً على أنّ المباراة بلا شك ستكون صعبة على الطرفين، مشيداً بفريق شباب الخليل وتجربته في البطولة العربية، والتي يرى أنها نتاج التطور الحاصل بالكرة الفلسطينية خلال السنوات القليلة الماضية.

واستعرض المدرب شاكر واقع فريق السويق، وكيفية تطور أدائه، بعد أن كان يعاني على مستوى الدوري المحلّي، وقفزه من المركز العاشر إلى المناطق الدافئة، من خلال توليفة مميزة من اللاعبين الشباب، وخوض ثماني مباريات دون أي خسارة، متمنّياً أن يحقق نتيجة إيجابية أمام شباب الخليل، ليتوّج من خلالها نجاحات الفريق على المستوى المحلّي.

بدوره أكد أيمن صندوقة، مدرب شباب الخليل، على أنّ الفريق يعيش أوقات مميزة، خاصة بعد الفوز على واد النيص في افتتاحية مرحلة الإياب من دوري المحترفين، ولديهم الرغبة في تعويض الخروج من البطولة العربية، لدرجة اصرارهم على خوض التدريبات رغم سوء الأحوال الجوية.

من جهة أخرى أثنى صندوقة على فريق السويق العماني، مشيراً إلى أنّ طريقة اللعب التي سيتبعها سواء بالضغط الهجومي أو الالتزام الدفاعي، تعتمد على مجريات المباراة واحتياجاتها، مؤكداًُ على أنّ الجهاز الفني أخذ العبر والدروس من تجربة مباراة العهد اللبناني، خاصة فيما يخص الجانب الدفاعي، وختم صندوقة مؤكّداً على غياب اللاعب عدي خروب فقط بسبب الإصابة، متمنياً تحقيق نتيجة ايجابية تكون كافية لوضع قدم في الدور القادم، من خلال تواجد كوكبة من اللاعبين المميزين.

من جانبه أكد فهد العتال قائد شباب الخليل على أنّ اللاعبين تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير وتعويض الخروج من البطولة العربية للأندية، حيث دعا العتّال الجماهير إلى ضرورة الحضور فوق مدرجات استاد دورا والالتفاف خلف الفريق وتشجيعه لتحقيق نتيجة مميزة، تعكس مستوى ايجابياً عن حجم التطور الذي وصلت له الكرة الفلسطينية، وتأكيد التأهل لدور المجموعات، وختم العتّال مشدّداً على أن الفريق سيقاتل حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة لتحقيق الفوز.

وكان فريق السويق العماني قد أجرى حصة تدريبية أخيرة على استاد دورا، مساء اليوم الأحد، للوقوف على آخر استعدادات الفريق، والتعرّف أكثر على أرضية ملعب المباراة، تبعها حصة تدريبية مماثلة لشباب الخليل على ذات الملعب.