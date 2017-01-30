في غرب اسيا لكرة السلة: الوطني يخسر امام البطل ايران

عمان/PNN- وجدي الجعفري- خسر منتخب فلسطين امام إيران بالنتيجة 114-65 في انطلاق منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة بالأردن.

وتلقى الوطني هزيمة قاسية في أولى مبارياته امام بطل النسخة الماضية ايران، ولم يقدم الوطني المستوى المأمول، وغاب عن لاعبيه الانسجام، والتركيز ومال أدائهم الى التسرع.

وفيما يلي وصفا لمجريات اللقاء الذي جرى في صالة الفحيص، بحضور امين عام اتحاد غرب آسيا جان ثابت، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة خضر ذياب ورئيس البعثة عزيز طينة والعشرات من المشجعين.

الربع الاول:

دخل الوطني بتشكيلة ضمت جمال أبو شمالة، والمحترف ميشيل نانلي، وسليم سكاكيني وأمين سلمان واينار عودة، قابلهم ايران بـ: روزبه ارغوان، سجاد مشايخي، عرفان نساج بور، اوشين ساهاكيان، محمد جمشيدي.

واغلق منتخب ايران منطقته الدفاعية اغلاقا محكما، ومنع الفلسطينيين من الوصول اليها، واستفاد من غياب الانسجام بين لاعبي الوطني وزيادة الاخطاء الفردية في توسيع الفارق.

ووسع ايران النتيجة الى 14 مقابل نقطتين سجلهما امين سلمان، ما دفع مدرب المنتخب الوطني لزج طارق التميمي بدلا من جمال ابو شمالة الذي لم يكن موفقا وبدا مرهقا نتيجة السفر، وسجل التميمي ثلاثية قلص الفارق لـ 18-5.

وحال الدفاع الايراني المتين دون تمكن الوطني من الوصول للسلة الايرانية متسلحين بنجومهم طوال القامة ومستفيدين من سرعتهم في نقل الكرات والمهارة العالية.

وواصل الايرانيون سيطرتهم على الميدان وحسموا النتيجة بـ 22-9.

الربع الثاني:

تحسن مستوى الوطني خلال هذا الربع، وسط تبديلات متواصلة اجراها المدرب الامريكي جيم في محاولة منه لتدارك الموقف سريعا للوصول لتوليفة معينة تسمح بتقليص الفارق خاصة ان جمال ابو شمالة الذي يعتبر من أعمدة الوطني لم يتمرن مع اللاعبين سوى مرة واحدة.

المنتخب الايراني حافظ على سيطرته على الكرة واتزانه وتركيزه تألق بهجماته المتقنة والمنظمة فيما غلب على الوطني العشوائية باللعب.

ووسط اغلاق المنطقة الدفاعية الايرانية لجأ الوطني للتصويب من خارج القوس لكن الفريق اضاع 11 تصويبة من خارج القوس. لينتهي الربع بالنتيجة 27-24 والمجموع العام بـ 49-33.

ومع نهاية الشوط الاول سجل طارق التميمي 8 نقاط، وابراهيم حبش 7 نقاط، ابو شمالة 5 نقاط، واحمد يونس 4، وسجل كل من امين سلمان وتامر حبش ووسيم مسك نقطتىين، واينار عودة نقطتين.

الربع الثالث:

أمطر المنتخب الايراني سلة فلسطين وسيطر بشكل مطلق على الملعب وسط تراجع ملحوظ في مستوى اللاعبين الفلسطينيين الذين لم يقدموا المستوى المطلوب. وتمكن نجوم ايران من حسم الربع بالنتيجة 35-14.

الربع الرابع:

حاول مدرب الوطني قدر المستطاع العودة للمباراة من خلال اجراء سلسلة تبديلات متواصلة لكنه لم ينجح بذلك امام المد الايراني في ارض الملعب. ونجح محمد جمشيدي وبقية زملائه من تصويب اكثر من ثلاثية وتوسيع الفارق الى 114-65.

الوطني يقابل لبنان الاثنين

ويواجه المنتخب الوطني نظيره اللبناني عند الساعة الخامسة من مساء الاثنين في صالة الفحيص، وينتظر خلال المباراة ان يقدم الوطني اداء افضل من مباراة الافتتاح، خاصة ان المدرب سيعمل خلال التمرين الصباحي الذي يسبق المباراة على الوقوف عند الكثير من الاخطاء التي وقع فيها المنتخب.