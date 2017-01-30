حماس ريال مدريد يزداد بعد تعثر برشلونة وإشبيلية

وأبلغ زيدان الصحفيين بعد تعادل برشلونة 1-1 مع ريال بيتيس وخسارة إشبيلية 3-1 أمام إسبانيول “عندما نخوض مباراتنا بعد خسارة أو تعادل المنافسين يشعر الفريق بحوافز أكبر ودخلنا اللقاء بحماس.”

ودخل ريال اللقاء دون ستة لاعبين مصابين وبعد الخروج من دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا أمام سيلتا فيجو وكذلك توقف الرقم القياسي الإسباني بالبقاء 40 مباراة بلا هزيمة ومن بعده الفوز مرة واحدة فقط في أربع مباريات.

وفاز برشلونة في المقابل في آخر خمس مباريات في كل المسابقات لكنه تأخر بهدف سجله أليكس أليجريا في الدقيقة 75 وقبل أن يدرك حامل اللقب التعادل في الدقيقة 90 بواسطة لويس سواريز.

أما إشبيلية – الذي أوقف الرقم القياسي لريال منذ أسبوعين – فحقق خمسة انتصارات متتالية بالدوري لكنه بدأ اللقاء أمام إسبانيول بشكل كارثي بسبب طرد مدافعه نيكولاس باريخا في الدقيقة الثانية.

وكان ريال يدرك أن الفوز على سوسييداد سيمنحه دفعة مهمة وبعد بداية متوسطة للمباراة تقدم ماتيو كوفاتشيتش بالهدف الأول لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول وقبل أن يسجل كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا.

وقال كوفاتشيتش “كنا نريد مثل هذه المباراة. الآن نحن نلعب بشكل رائع ونحتاج إلى مواصلة اللعب بهذه الطريقة.”

وأضاف “نحن نتصدر بفارق أربع نقاط ويجب أن نستغل هذه الأفضلية ونبقى على القمة حتى النهاية من أجل إحراز لقب الدوري.”

ويتفوق ريال بأربع نقاط على كل من برشلونة وأشبيلية ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام فالنسيا في فبراير/ شباط المقبل ليصبح في وضع جيد من أجل إحراز لقب الدوري لأول مرة منذ 2012.

وربما يصب الخروج من الكأس في مصلحة ريال إذ أنه سينتظر سبعة أيام قبل خوض مباراته التالية أمام سيلتا يوم الأحد المقبل بينما سيلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد في ذهاب قبل نهائي الكأس يوم الأربعاء المقبل قبل مواجهة أتليتك بيلباو يوم السبت.

وقال زيدان “أنا سعيد جدا لأننا نملك أسبوعا من أجل الراحة والعمل بجدية والتفكير في المباراة المقبلة. سنحصل على راحة لحوالي يومين وهذا شيء رائع للاعبين ثم سنعمل باقي الأسبوع بجدية.”

وأضاف: “لكن هذا الفوز حدث في مباراة واحدة فقط ويجب أن نواصل المضي قدما. يجب أن نقدم كل ما نملك ونواصل المران بقوة.”

وتابع “لن يكون الأمر سهلا وسنخوض مباريات صعبة لكن.. نحن في حالة إيجابية جدا بسبب مستوانا وحصد النقاط الثلاث.”