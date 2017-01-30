النيران الصديقة تصيب كريستيانو رونالدو في “سانتياجو بيرنابيو”

مدريد/PNN- واجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم العام الماضي، غضبا جماهيريا من مدرجات ملعب “سانتياجو بيرنابيو”، خلال مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

وتمكن رونالدو من تسجيل هدف وصناعة آخر، فيما فاز الفريق الملكي بنتيجة 3-0، ليبتعد عن برشلونة، وإشبيلية، أقرب منافسيه في جدول ترتيب الليجا، بفارق 4 نقاط.

وذكرت صحيفة “أس” المقربة من ريال مدريد، أن الجماهير أطلقت صافرات الاستهجان ضد رونالدو عندما فقد الكرة في الدقيقة 23 من زمن المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو أبدى دهشته، وظهر عليه الارتباك إثر هذه الصافرات، حيث هز رأسه، ورفع حاجبيه.

يذكر أن جماهير ريال مدريد سبق أن أبدت غضبها بالصافرات ضد أداء كل من كريم بنزيمة، ودانيلو خلال المباريات الأخيرة التي شهدت تعثر الفريق.

المصدر: كووورة.