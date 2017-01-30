زيدان يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد الغاضبة

مدريد/PNN- شكر زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، جماهير الفريق الملكي الغاضبة بعد فوز الميرنجي على ريال سوسييداد بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الليجا.

وقال زيدان، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أمس: “يجب أن نشكر جماهير “سانتياجو برنابيو”، نحن سعداء بهم، رغم صافرات الاستهجان التي طالت اللاعبين”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “أحيانا لا تعجبنا بعض الصافرات، لكن اليوم كانوا رائعين واللاعبين كانوا بحاجة لذلك”.

وتابع: “إنه انتصار مهم جدًا بعد أيام صعبة، لقد كانت مباراة ضد خصم معقد، كان من المهم جدًا الحفاظ على نظافة شباكنا، بالإضافة إلى أن نتائج المنافسين كانت في صالحنا (تعادل برشلونة وخسارة إشبيلية)”.

ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 46 نقطة مبتعدًا عن برشلونة وإشبيلية، أقرب منافسيه في جدول ترتيب الليجا، بفارق 4 نقاط، فضلا عن امتلاكه لمباراة مؤجلة.

المصدر: كووورة.