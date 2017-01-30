بيرتس: تواصلنا مع عدة دول للإفراج عن جنودنا بغزة بينهم روسيا ودول خليجية

بيت لحم/PNN- قال وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق عمير بيرتس، إن إسرائيل تواصلت مع عدد من الدول من أجل الإفراج عن الجنود المفقودين في قطاع غزة.

وأضاف بيرتس، خلال مقابلة مع القناة السابعة العبرية، إن حكومة الاحتلال طلبت من روسيا وتركيا ومصر وبعض دول الخليج، وغيرهم، للضغط على حماس للإفراج عن الجنود الأسرى لديها.

وأكد بيرتس أن هناك الكثير من الخطوات التي يمكن اتخاذها لاستعادة الجنود الأسرى لدى حماس بغزة، وهما “هدار غولدين” و”أورون شاؤول”.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي، فقد عددا من جنوده إبان العدوان على قطاع غزة عام 2014، ومن بينهم “هدار غولدين” و”أورون شاؤول”.

فيما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أسرها الجندي الإسرائيلي “أورون شاؤول”، إثر المواجهة التي وقعت بيت قوات الاحتلال و “القسام” في المنطق الشرقية لمدينة غزة، إبان العدوان على القطاع صيف 2014، والتي خسر فيها الاحتلال العديد من القتلى والجرحى، بينهم قائد النخبة الإسرائيلية “غولاني” الضابط “غسان عليان”.