وزارة الصحة تنفق 311 مليون شيقل على الأدوية والمستهلكات الطبية في 2016

رام الله/PNN- كشفت إحصائيات رسمية لوزارة الصحة الفلسطينية أن الإنفاق على الأدوية والمستهلكات الطبية في القطاع الصحي الحكومي بالضفة الغربية بلغ خلال العام 2016 حوالي 311 مليون شيقل، بنسبة 20% من إجمالي نفقات وزارة الصحة.

وقالت مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة د. رانية شاهين إن قائمة الأدوية الأساسية المتداولة خلال عام 2016 ضمت 522 صنفا بكافة الأشكال الصيدلانية، إضافة الى قائمة أدوية تكميلية تضم 40 صنفا، حيث توفر وزارة الصحة هذه الأدوية للمرضى الفلسطينيين، في حين تتكون قائمة المستهلكات الطبية الأـساسية من 1600 صنف.

وزير الصحة: الصيدلة عصب الخدمة العلاجية

وقال وزير الصحة د. جواد عواد إن الصيدلة والمستحضرات الصيدلانية تشكل عصب الخدمة العلاجية للمرضى.

وأضاف أن وزارة الصحة تسعى الى توفير الادوية والمستلزمات الطبية وسد النقص في المخزون، مؤكداً أن نسبة انفاق الوزارة على الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت حوالي 20 % من إجمالي نفقات الوزارة، حيث تقع في المرتبة الثالثة لانفاق وزارة الصحة بعد الرواتب والعلاج بالخارج.

جولة رقابية كل ساعتين

وقالت د. شاهين إن وزارة الصحة ومن خلال دائرة الرقابة الدوائية تقوم بالتأكد من تطبيق المؤسسات الصيدلانية للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الوزارية المتعلقة بممارسة مهنة الصيدلة، وذلك من خلال الجولات التفتيشية على المؤسسات الصيدلانية لضمان وصول دواء آمن وفعال وذو جودة عالية وبالسعر الرسمي ليد المريض الفلسطيني.

وأضافت مدير عام الصيدلة أن مجموع الزيارات التفتيشية على المؤسسات الصيدلانية المختلفة والموزعة على كافة محافظات الضفة الغربية بلغت (4055) زيارة إضافة إلى (297) زيارة تفتيشية للمؤسسات غير الصيدلانية ، بمعدل 362 زيارة رقابية شهرية، و12 زيارة يوميةـ وأشارت إلى أن وزارة الصحة عقدت 4 جلسات لمجلس التأديب للصيادلة المخالفين، وجلستي مجلس تأديب أعلى برئاسة وزير الصحة.

فحص للأدوية ومستحضرات التجميل

وأضافت د. شاهين أن دائرة الجودة الدوائية التابعة للإدارة العامة للصيدلة أجرت 4462 فحصاً لعينات من الأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل، حيث تقوم وزارة الصحة بضمان جودة المستحضرات الصيدلانية المصنعة محليا والمستوردة من الأدوية البشرية، الأدوية البيطرية، مستحضرات التجميل، مستحضرات المكملات الغذائية والاعشاب الطبية، والمستهلكات الطبية.

وأشارت إلى أنه خلال العام 2016 بلغ عدد شركات الأدوية المحلية لصناعة الأدوية البشرية 5 شركات، إضافة إلى 5 شركات تصنع الأدوية البيطرية، و3 مصانع للمكملات الغذائية والاعشاب الطبية، و16 مصنعا لمستحضرات التجميل.

وأوضحت مدير عام الصيدلة أن عدد الزيارات التفتيشية على المصانع المحلية بلغ (158) زيارة للتأكد من تطبيق تلك المصانع لتعليمات الجودة الفنية ومتطلبات ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، إضافة إلى 78 زيارة إبراء مستحضرات مسجله حديثاً.

تخفيض أسعار 1181 صنفاً دوائياً

وقالت د. رانية شاهين إنه جرى تخفيض 1181 صنفاً دوائياً، فيما جرى تحديث أسعار 3475 صنفاً محلياً ومستورد.

وأضافت أن وزارة الصحة تسعى من خلال دائرة السياسات الدوائية إلى تطبيق أهداف السياسة الدوائية الوطنية بكافة مكوناتها، إضافة الى تشجيع التنافس سعيا للحصول على الدواء بأقل سعر ممكن دون التفريط بالنوعية وذلك من خلال تعليمات تسعير معتمدة.

تسجيل 793 دواءً بشرياً وبيطرياً ومستحضر تجميل

وقالت مدير عام الصيدلة إن وزارة الصحة أصدرت خلال العام الماضي شهادات تسجيل لـ793 دواءً بشرياً وبيطرياً ومستحضر تجميل، بواقع 252 دواءً بشرياً و9 أدوية بيطرية، و532 مستحضر تجميل. إضافة إلى 21 مكملاً غذائياً، و51 مادة طبية.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة ومن خلال دائرة التسجيل الدوائي في وزارة الصحة وافقت على إعادة تسجيل 105 دواء بشرياً و5 أدوية بيطرية و131 مستحضر تجميل، بالإضافة إلى إصدار (76) شهادة بيع حر للأدوية البشرية، و(139) شهادات مستحضر صيدلاني (CPP).

العقاقير الخطرة

تراقب وزارة الصحة الفلسطينية الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في جميع المؤسسات الصيدلانية العامة والخاصة والتبعة لوزارة الصحة والمصانع، وذلك من خلال دائرة العقاقير الخطرة.

وقالت د. رانية شاهين إن فريق دائرة العقاقير الخطرة يقوم بالتأكد من استخدام هذه الأدوية بالشكل الصحيح و صرفها بناء على وصفات طبية قانونية و بالكميات المسموح بها -بلغ عدد اذونات الشراء 603 خلال عام 2016- وإعطائها للمرضى حسب ما ورد بالقوانين و الأنظمة و التعليمات الصادرة، وضمان عدم تسريبها لاستعمالات غير مشروعة، حيث يتم التأكد من تسجيل جميع الكميات الواردة والمصروفة في المؤسسة بالشكل الصحيح ويتم تدقيق الوصفات الطبية المصروفة و ذلك للتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في التعليمات و كشف التزوير في الوصفات إن وجد.

وأضافت مدير عام الصيدلة أن إساءة استخدام هذه الأدوية يؤدي إلى عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع لذلك يسعى فريق دائرة العقاقير الخطرة إلى الحد من إساءة استخدام لهذه الأدوية لأن الإدمان عليها آفة تهدد كيان المجتمع.

الاستيراد والتصدير الدوائي

تتولى وزارة الصحة المسؤولية عن كافة معاملات أذونات الاستيراد الخاصة بجميع المستحضرات الصيدلانية، والتي تشمل الأدوية المستوردة من الخارج، المواد الخام المستخدمة في الصناعات الدوائية المحلية، مواد التجميل، الأعشاب الطبية، المكملات الغذائية والمستهلكات الطبية بحيث تعمل على تنفيذ التعليمات والسياسات الموضوعة لضمان جودة وإمتيازات عالية لما يتم إستيراده.

وقالت وزارة الصحة إنه يجري استقبال محاضر ضبط المستحضرات الصيدلانية المختلفة التي يتم التحفظ عليها من قبل المعابر ومن قبل البريد المركزي للمصادقة عليها بعد دراسة كافة النواحي المتعلقة بها.

وأضاف تقرير لوزارة الصحة أنه جرى خلال العام 2016 الموافقة على (819) رخصة استيراد مواد أولية و(781) رخصة استيراد مستحضرات تجميل و(865) موافقة على نموذج (29C) وإبراء (297) نموذج ضبط من المعابر والبريد والموافقة على (27) إذن استيراد الأدوية غير المسجلة والتي لا يوجد لها بديل مسجل والموافقة على (10) أذونات لإدخال أدوات ومهمات طبية.

أنشطة لترشيد استخدام الأدوية

قالت مدير عام الصيدلة د. رانية شاهين إن دائرة المعلومات الصيدلانية قامت خلال العام الفائت بتنفيذ أنشطة تهدف إلى ترشيد استخدام الادوية حيث بلغ عدد الانشطة التثقيفية التي تم تنفيذها (826) نشاطاً تثقيفياً متمثلة بالمواضيع العلمية على الموقع او منشورات دوائية تثقيفية وفيديوهات بالاضافة الى التعاميم الدوائية والتي استهدفت مقدمي الرعاية الصحية من اطباء وصيادلة والجمهور.

1023 صيدلية و4269 صيدلاني

قالت وزارة الصحة إن عدد الصيادلة الحاصلين على مزاولة مهنة خلال عام 2016 بلغ 204 صيدلانياً، ليصل إجمالي عدد الصيادلة في الضفة الغربية إلى 4269 حتى نهاية عام 2016، وبمعدل 1.44 صيدلاني لكل 1000 نسمة.

وأضافت الوزارة أن عدد مساعدي الصيادلة وصل إلى 1118 حتى نهاية عام 2016.

وبلغ عدد الصيدليات التي تم تجديد ترخيصها حتى نهاية العام الفائت إلى 1023 صيدلية في الضفة الغربية، بمعدل صيدلية لكل 2905 نسمة.

ورسمت وزارة الصحة عبر قرار وزاري وبالتوافق مع نقابة الصيادلة بتحديد عدد الصيدليات بما يتناسب مع عدد السكان ( صيدلية/ أربعة آلاف نسمة)، وبالتشجيع على فتح صيدليات في المناطق القروية النائية.

إنجازات

قالت مدير عام الصيدلة إن وزارة الصحة حققت العديد من الإنجازات على صعيد الصيدلة، حيث أنهت فلسطين المرحلة الثانية من برنامج الحوكمة الرشيدة للأدوية (GGM) لبلدان إقليم شرق المتوسط.

وأضافت أن من بين الإنجازات إصدار قرار بقانون بشأن إجراء الدراسات الدوائية في فلسطين، واعتماد الوصفة الطبية الموحدة إبتداءً من 1 تموز 2016 من قبل وزير الصحة وذلك بالتنسيق مع كل من نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وتخفيض أسعار 20% من الأدوية في السوق الفلسطيني، واعتماد مسمى دكتور صيدلي Pharm D في وزارة الصحة.