نتنياهو: “موقفنا كان ولا يزال يقول ان مكان السفارة الامريكية هو القدس”

بيت لحم/PNN- قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الاثنين، ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قال في بداية جلسة الحكومة، امس، الاحد، ان موقف اسرائيل “كان دائما والان وفي كل لحظة يقول ان السفارة الامريكية يجب ان تكون في القدس”. واضاف ان “القدس هي عاصمة اسرائيل ومن المناسب ان تكون فيها كل السفارات الاجنبية. انا اؤمن ان غالبيتها ستصل الى القدس مع مرور الوقت”.

وجاء تصريح نتنياهو هذا في اعقاب تصريح المسؤول الرفيع في فرع الحزب الجمهوري الأمريكي في اسرائيل، مارك تسيل، لصحيفة “هآرتس” امس، بأن مسؤولين كبار في اسرائيل حولوا رسائل الى البيت الابيض طلبوا فيها عدم الاسراع في كل ما يتعلق بنقل السفارة الى القدس. وقال ان “ترامب يدعم نقل السفارة بشكل قاطع، ولم يطرأ أي تغيير على موقفه. لكنه يحذر بسبب المخاوف التي طرحتها جهات اسرائيلية مسؤولة”.