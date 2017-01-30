أكثر الخدمات التي تقدمها شركات الطيران العربية رفاهية

ضمّ التصنيف السنوي لأفضل 100 شركة خطوط جوية في العالم للعام 2016، والذي تصدره شركة “سكايتراكس” البريطانية، المتخصّصة بتقييم خطوط الطيران، 7 شركات طيران عربية على لائحة المئة.

وكان لافتاً حلول شركتين عربيتين في المرتبتين الأولى والثانية، هما “طيران الإمارات” والخطوط “القطرية” تباعاً. أما شركة “الاتحاد للطيران” الإماراتية، فجاءت في المرتبة السادسة.

ويمكن تفسير هذه النتائج الجيدة بمستوى الخدمات والرفاهية العالية التي تقدّمها بعض شركات الطيران العربية، ومنافستها للشركات العالمية في ذلك.

إن كنتم من محبّي أخبار الطيران، أو الأمكنة الفاخرة حول العالم، فإليكم الخطوط العربية الأربعة التي تقدّم تجارب سفر فاخرة على متنها:

طيران الإمارات من أبرز مميّزات شركة طيران الإمارات وجود منتجع صحّي صغير ومترف تحت إسم “شاور سبا” على متن طائرتها من طراز A380. كما تحتوي طائراتها من طراز A380، على صالون جوي مخصّص لركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، يمكن أخذ الاستراحة فيه وتكوين صداقات جديدة. وتتوفّر فيه أفخر أنواع النبيذ والشمبانيا والبيرة، بالإضافة إلى المشروبات الساخنة والباردة. وأعلنت الشركة في أواخر شهر ديسمبر الماضي، تعزيز مستويات الرفاهية لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال على متن خطوطها، عبر إطلاق تشكيلة جديدة من منتجات العناية الشخصية ومستلزمات الراحة. شملت الإضافات الجديدة ملابس مرطبة مصممة خصيصاً لناقلة جوية على مستوى العالم لمسافري الدرجة الأولى، وبطانيات فاخرة ومنتجات عضوية للعناية بالبشرة من علامة فويا Voya الإيرلندية، التي تعدّ من العلامات الأساسية المستخدمة في المنتجعات الصحية الفاخرة على مستوى العالم، ومجموعة جديدة من حقائب منتجات العناية الشخصية من العلامة الإيطالية الفاخرة بولغاري Bulgari. وتتوفر ملابس النوم المرطبة لركاب الدرجة الأولى في الرحلات الليلية ذات المسافات الطويلة. وتمّ تطوير هذه الملابس بالشراكة مع شركة “ماتريكس”، وهي تعتمد على تقنية كبسولات هيدرا الدقيقة المصمّمة للمحافظة على رطوبة بشرة المسافر طوال مدّة الرحلة. إذ تستخدم بلايين الكبسولات الدقيقة الداخلة في تركيب نسيجها، والتي تطلق أريج عشب البحر المرطب بصورة طبيعية، وعلى نحو لا يؤذي البشرة أثناء الحركة. وتتميز تقنية الكبسولات الدقيقة المستخدمة في ملابس النوم المرطبة بقدرتها على الاحتفاظ بالمواد المرطبة داخل الملابس حتى 10 غسلات، ما يتيح للمسافر ارتداءها أكثر من مرّة. وهي تأتي مع خف مريح للقدمين وغطاء للعينين داخل كيس أنيق. أما المنتجات العضوية للعناية بالبشرة من “فويا”، فتشمل كريماً للجسم واليدين وشامبو، وغسولاً للجسم وغسولاً لليدين. أقوال جاهزة شاركغردملابس نوم لركاب الدرجة الأولى في طيران الإمارات تعتمد تقنية متطورة للترطيب. رفاهية مبالغ فيها؟ شاركغردسبا فاخر، جناح خاص، وصالون وغرف نومٍ في الجو… رفاهية ما بعدها رفاهية تقدمها شركات الطيران العربية وتمّ تصميم منتجات فويا حصرياً لطيران الإمارات بثلاث تركيبات مختلفة من العطور: الروزماري والنعناع (مجموعة تجديد الشباب)، الخزامى والروزماري (مجموعة الهدوء والسكينة)، والليمون واليوسفي (مجموعة تلطيف البشرة). وقد صنعت هذه المنتجات من أعشاب بحرية عضوية مستدامة تجمع يدوياً في بلدة سليجو Sligo في إيرلندا. كما أبرمت طيران الإمارات شراكة مع “بولغاري” لتوفير أحدث تصاميمها من حقائب أطقم منتجات العناية الشخصية الحصرية. وتشمل المجموعة الجديدة، المتاحة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، عطر بشذى أريج الزهور Eau Parfumée au thé noir ومنتجات ضرورية للعناية بالبشرة.